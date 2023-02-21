Tayga Ormanları Hangi Ülkede Görülür? Tayga Ormanları Nerede Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Tayga ormanları gür ve devasa ağaç yapıları ile dikkat çeker. Tayga ormanları hangi ülkede görülür? Genel olarak Amerika'da yaygın olan bir orman türüdür. Tayga ormanları nerede görülür? Bu ormanların bitki örtüsü ve iklim yapısı dünya ekosistemine önemli katkı sağlamaktadır. Söz konusu ormanların iklim ve bitki örtüsü özellikleri ile ilgili de çok sayıda araştırma yapılmıştır. Tayga ormanı bitki örtüsü nedir ve hangi iklimde bulunur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tayga Ormanları Hangi Ülkede Görülür?

Tayga, coğrafyada yaygın olarak kullanılan ve karşınıza çıkabilecek bir terimdir. Söz konusu kelime, "kozalaklı bitkilerin yoğun olduğu orman kuşağı" anlamına gelir. Tayga kelimesinin kökeni incelendiğinde kelimenin Yakutça olduğu dikkat çeker. Sibirya bölgesinde yer alan bataklık ve soğuk bölgeleri tanımlamak için de bu ifade kullanılmıştır.

Tayga ormanları dünya üzerinde ağırlıklı olarak ABD, Rusya ve Kanada'da görülür. İğne yapraklı bitki örtüsünün hakim olduğu bu ormanlar, sert ve karasal iklim yapısını sever. İki farklı tayga ormanı vardır. Bunlardan ilki sık ağaçlı ve kapalı, diğeri ise seyrek ağaçlı ve açık alana sahip ormanlardır. Bu ormanlarda genel olarak ladin, çam, köknar ve karaçam ağaçları görülür.

Tayga Ormanı Bitki Örtüsü Nedir ve Hangi İklimde Bulunur?

Tayga ormanlarında yer alan ağaçlar yeşil renkli olup yaprak yapıları ise dökülmeyen türdendir. Ormandaki ağaçlar sert kış şartlarına karşı dayanıklıdır. Ağaçların şekline bakıldığında ise aşağı doğru genişleyen koni yapısı dikkat çeker. Bu özellik nedeniyle biriken yağmur damlası ve karların aşağı düşmesi kolaydır. Söz konusu ormanlarda ayrıca huş ağacı, üvez ağacı, söğüt ağacı ve kavak ağaçları da bulunur.

Tayga ormanlarında yaşayan hayvanlar da ayrıca araştırma konusudur. Bu ormanlarda ağırlıklı olarak boz ayı, kutup ayısı ve ren geyiği gibi nesli tükene tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlar yaşar. Yıllardır dayanıklı ve gür yapısını koruyan bu ormanlar hayvanların yaşaması için uygun koşullara sahiptir. Bundan sonraki süreçte de tayga ormanlarındaki ağaç ve hayvan çeşitliliğinin devam edeceği düşünülmektedir.