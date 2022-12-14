Tayland Hangi Kıtada? Tayland Hangi Yarım Kürede, Dünya Haritasında Nerede ve Nereye Yakın?

Berrak denizleri ile nam salan ülkelerden biri olan Tayland'da farklı etnik gruplar da bulunmaktadır. Bunlar; Çin, Khmer, Laos ve Malay kökenli insanlardır. Peki, Tayland neredir? İşte, tüm detaylar...

Tayland hangi kıtada?

Tayland Asya kıtasının güneydoğu kısımlarında bulunan bir ülkedir. Başkenti ve en kalabalık şehri Bangkok'tur. Nüfusun çoğunluğu Budizm dinine mensuptur. Ülkede animizm inanışı ve İslâm dini de yaygındır.

Tayland Dünya'nın hangi bölgesinde?

Eski adıyla Siyam, resmi adıyla Tayland Krallığı Hindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Çevresinde Myanmar, Kamboçya, Laos ve Malezya vardır. Ayrıca Güney kısmında Tayland Körfezi, batı kısmında da Andaman Denizi yer almaktadır.

Tayland hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Tayland Asya kıtası üzerinde bulunan bir ülkedir. Ülkenin yüzölçümü 513.120 km²'dir ve dünyanın en büyük 51. ülkesidir.

Tayland hangi yarım kürede yer alır?

Tayland ekvatorun kuzeyinde bulunan bir ülke olması nedeniyle kuzey yarım kürede yer alır. Ülkede konumu itibarıyla tropikal iklim hakimdir. Tayland'da yıl boyunca sıcaklık ortalama 30°C civarlarındadır. Ülkede yıl genelinde muson yağmurları da görülmektedir.