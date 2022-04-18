Tayland Para Birimi: Tayland’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Güney Asya'nın en güzel ülkelerinden bir tanesi olan Tayland, ülkemiz vatandaşlarının dikkatini çekmekte olan bir ülkedir. Bu ülkenin dikkat çekme nedenleri; Türk Lirasının Tayland para biriminden değerli olması, 30 güne kadar vize istenmemesi, zengin tarihi ve insanın aklını başından alan sahilleri yer alır.

Tayland Para Birimi Nedir?

Tayland, resmi adı ile Tayland Krallığı; Hindiçin yarımadasının orta kısmında yer alan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Batısında Myanmar, doğusunda Kamboçya, kuzeyde Laos ve güneyde Malezya ile sınırları bulunur.

Nüfusu yaklaşık 67 milyondur bu da Tayland'ı dünyanın en kalabalık 20. ülkesi yapar. Resmi dili Tayca olan Tayland'ın para birimi "baht" ya da resmi adı ile "Tayland bahtı" olarak karşımıza çıkar. Tayland Bankası tarafından dağıtılan bahtın alt birimi "satang"dır. 1 baht 100 satanga eşittir.

Tayland'ın Para Birimi Kaç TL ve Sembolü Nedir?

Tayland'ın para birimi olan bahtın sembolü "฿" şeklindedir ve kodu THB'dir. Kağıt para olarak 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000'lik banknotları bulunur. Bu banknotların üzerinde ise Tayland Kralının resmi mevcuttur. Madeni para olarak da 1, 2, 5, 10 baht ve 25, 50 satang bulunur. 1 Tayland bahtı 0,44 Türk Lirasına eşittir. 1 Türk Lirası da 2.29 Tayland Bahtına eşittir.