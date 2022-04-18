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Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:28 Son Güncelleme: 18.4.2022 13:28

Tayland Para Birimi: Tayland’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Tayland Para Birimi: Tayland’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Tayland, birbirinden güzel tropik adaları ve görkemli Budist tapınakları ile her milyonlarca turist ağırlayan cennet misali bir ülkedir. 1238 yılına dayanan tarihi Budist geçmişi ile dikkat çeken Tayland’ın ekonomisi çok büyük ölçüde tarıma dayanmış olsa da buna ek olarak zengin maden yatakları ve turizm de önemli gelir kaynakları arasındadır. Özellikle turizm nedeniyle ülkeye döviz giriş çıkışı oldukça fazladır. Ülkemizden de oldukça turist alan Tayland’a giden vatandaşların, Tayland’ın para biriminin ne olduğunu ve kaç TL’ye tekabül ettiğini bilmeleri gerekir.

Güney Asya'nın en güzel ülkelerinden bir tanesi olan Tayland, ülkemiz vatandaşlarının dikkatini çekmekte olan bir ülkedir. Bu ülkenin dikkat çekme nedenleri; Türk Lirasının Tayland para biriminden değerli olması, 30 güne kadar vize istenmemesi, zengin tarihi ve insanın aklını başından alan sahilleri yer alır.

Tayland Para Birimi Nedir?

Tayland, resmi adı ile Tayland Krallığı; Hindiçin yarımadasının orta kısmında yer alan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Batısında Myanmar, doğusunda Kamboçya, kuzeyde Laos ve güneyde Malezya ile sınırları bulunur.

Nüfusu yaklaşık 67 milyondur bu da Tayland'ı dünyanın en kalabalık 20. ülkesi yapar. Resmi dili Tayca olan Tayland'ın para birimi "baht" ya da resmi adı ile "Tayland bahtı" olarak karşımıza çıkar. Tayland Bankası tarafından dağıtılan bahtın alt birimi "satang"dır. 1 baht 100 satanga eşittir.

Tayland'ın Para Birimi Kaç TL ve Sembolü Nedir?

Tayland'ın para birimi olan bahtın sembolü "฿" şeklindedir ve kodu THB'dir. Kağıt para olarak 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000'lik banknotları bulunur. Bu banknotların üzerinde ise Tayland Kralının resmi mevcuttur. Madeni para olarak da 1, 2, 5, 10 baht ve 25, 50 satang bulunur. 1 Tayland bahtı 0,44 Türk Lirasına eşittir. 1 Türk Lirası da 2.29 Tayland Bahtına eşittir.

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Tayland Para Birimi: Tayland’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?
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