Tayland’da Saat Kaç? Tayland Türkiye Saat Farkı İle Bangkok’ta Şu An Saat Kaç?

Tayland Krallığı'nın takvimi Budist çağına göre ayarlanarak düzenleniyor. 2022 yılı, bu takvime göre 2665 yılına denk geliyor. Ülkenin nüfusunun %95'lik bir kısmı Budist olarak biliniyor. Tayland'ın para birimi ise "Baht (THB)" olarak geçiyor. Komşu ülkeleri ise Myanmar, Laos, Kamboçya'dır. Ülkeler arasında konum farkı olması, farklı meridyenler üzerinde yer alması nedeniyle saat farkı görülebiliyor. Bu nedenle de özellikle Tayland'a yolculuk etmeyen isteyenler tarafından saat farkı sıklıkla mera ediliyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Tayland Türkiye Arasında Kaç Saat Farkı Var?

Tayland ve Türkiye arasında 4 saat fark bulunuyor. Başkenti Bangkok olan ülke, saat olarak Türkiye'den 4 saat ileri olarak biliniyor.

Tayland'da Saat Kaç?

Türkiye ile Tayland Krallığı arasında 4 saat fark bulunuyor. Bu hesapla bakıldığında Türkiye konumunda saat 22.00 iken, Tayland ise yeni bir güne çoktan başlamış oluyor ve saatler orada 02.00'ı gösteriyor.

Tayland Bayrağı Nedir? Tayland Bayrağı Üzerindeki Renklerin Anlamı Nedir?

Tayland bayrağı beş yatay şeritten oluşuyor. En üstte kırmızı yatay bir şerit, altında beyaz, altında mavi, altında tekrar beyaz ve kırmızı şeritler yer alıyor. Bayrağın üzerinde bulunan renklerin anlamı ise şu şekilde:

Kırmızı: Thai halkını,

Beyaz: Budizm'i,

Mavi: Thai Krallığı'nı

simgeliyor.

Tayland'a Vizesiz Gidilebilir Mi?

Tayland Krallığı'na giderek 30 günden az kalmayı planlıyorsanız, herhangi bir vize almanız gerekmiyor.

Tayland'ın İklimi ve Doğası Nasıldır?

Tayland Krallığı, Ekvatoral iklimde yer alıyor. Bunun anlamı ise nemin ve sıcaklığın genellikle yüksek olduğudur. Özellikle mart ve haziran aylarında Tayland, en yüksek sıcaklık değerlerine erişiyor. Temmuzdan ekime kadar ise yağmur sezonuyla devam ediyor.

Tayland ülkesini ziyaret etmek için en ideal dönem kasım ve şubat ayları olarak biliniyor. Kasım ve şubat aylarında sıcaklık çok yükselmiyor ve fazla yağmur yağışı da yaşanmıyor. Üstelik ülkede Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'na kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

Doğasıyla meşhur olan ülkenin; tropik yağmur ormanlarını, dağ bölgelerini ve adaları korumak için tasarlanmış 103 adet milli parkı da bulunuyor. Milli parklardan birinde mercan kayalıklar bulunuyor. Ülkenin her yerinde palmiye ağacı görebilirsiniz. Antik kentler ve pek çok tapınağa ev sahipliği yapan ülke, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.