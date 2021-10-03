Tayyare Eş Anlamlısı Nedir? Tayyare Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hava akımının başta kanatlar olmak üzere kanat profilli parçaların alt ve üst yüzeyleri arasında basınç farkı oluşturması sayesinde havada tutunarak yükselebilen, ilerleyebilen motorlu bir hava taşıt gibi ifadelerle tayyare kelimesi açıklanabilir. Tayyare kelimesi bilinmese de onun eş anlamlısı halk dilinde sıklıkla kullanılmaktadır.

TAYYARE NE DEMEK?

Tayyare, hayatımız içerisinde oldukça sık kullanılmasa da eş anlamlısı oldukça popülerdir. Tayyare sözcüğü uzun yıllardan beridir dilimizdedir. Türk Dil Kurumu'na göre de farklı anlamları bulunan tayyare sözcüğü, Türkçe içerisinde çeşitli cümlelerle beraber ya da tek başına kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu'na göre anlamlı aşağıdaki gibidir:

Tayyare sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür.

Tayyare kelimesi, dilimiz içerisinde oldukça sık bir şekilde kullanılan sözcüklerden biridir.

TDK'ye göre tayyare sözcüğünün anlamı ise şu şekildedir:

Uçak

Örnek:

Bugün güpegündüz İstanbul'un üzerinde düşman tayyareleri dolaştılar.

TAYYARE EŞ ANLAMLISI

Tayyare eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Tayyare genel olarak bir ulaşım aracıdır. Hava akımın oluşturduğu basınçla beraber havada kalan, ilerleyebilen ve yükselip alçalabilen bir hava taşıtıdır.

Tayyare kelimesinin eş anlamlısı olan bazı kelimeler vardır. Bunlardan en önemlisi ise eş anlamlısı durumundaki uçak kelimesidir. Tayyare ve uçak kelimeleri birebir aynı anlamı taşımaktadır. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Tayyare sözcüğü dilimiz içerisine çok daha eski zamanlardan gelen bir sözcük durumunda iken günümüz içerisinde uçak kelimesi olarak daha çok kullanılmaktadır. Ancak uçak sözcüğü de tayyare sözcüğü de aynı anlamları taşıdığından dolayı hangi kelimenin kullanılmış olması pek fazla bir önem arz etmez. Bununla beraber tayyare kelimesine benzer olan bazı kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar;