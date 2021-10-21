TBMM Ne Zaman Açıldı? TBMM Açılış Tarihi Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulmuştur. Türkiye Devletinin, bir Cumhuriyet Devleti olması için atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. TBMM nin kuruluş tarihi ise şimdilerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan 1920 tarihidir.

TBMM'NİN AÇILIMI NEDİR?

Baş harfleri ile kısaltılmış birçok kurum ve kuruluş isimleri bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların hem telaffuzunu kolaylaştırmak hem de yazımını küçültmek için baş harfleriyle kısaltılarak özgün bir hal almaktadır. Bu şekilde olan kısaltmalardan biri de TBMM'dir. TBMM'nin açılımı "Türkiye Büyük Millet Meclisi" olarak karşımıza çıkmaktadır.

TBMM NEDİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), tüm şehirlerimizden olan milletvekillerinin bir araya gelmesi ile ülkemiz sorunlarının ele alındığı ve çözüm bulmaya çalışıldığı bir çeşit çözüm sistemi de denilebilir. Tasarı ve kanunların en sonunda TBMM genel kurulu tarafından onay alması gerekmektedir. TBMM yetkilerinden ve görevlerinin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

Kanun yapmak, kanun değiştirmek ve kanun kaldırmak.

Para basılıp basılmayacağı kararının verilmesi.

TBMM Meclis başkanını seçmek.

Muharebe kararı almak.

Uluslararası antlaşmalarının onay uygunluğuna karar vermek.

Anayasa maddelerinde öngörülen şekilde değişiklik yapmak.

Bakanlık ve bakanlar üzerindeki denetimi sağlamak.

TBMM NE ZAMAN AÇILDI?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda rol oynayan ve en mühim safhalardan birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Mustafa Kemal tarafından 19 Mart 1920 tarihinde yayımlanan genelgeyle birlikte "Ankara'da olağanüstü bir Meclis" in toplanılacağı duyuruldu. Mebusan Meclisi içerisindeki Cumhuriyet yanlısı mebusların da Ankara'ya dönebilen 84 tanesi, ilk meclis içerisinde bulundu. 22 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılacağı duyurulmasının ardından 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camii'nde namaz kılınmasından sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, İttihat ve Terraki Cemiyeti olarak faaliyet gösteren yapı içerisinde Mustafa Kemal önderliğinde açılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk başkanı Mustafa Kemal olmuştur.