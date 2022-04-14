TCKN Ne Demek, Açılımı Nedir? TCKN Numarası Nedir Ve Nerede Yazar?

2000 senesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her vatandaşa özgü, işlemlerin daha kolay yapılması amacı ile yürürlüğe girmiştir. Nüfus Müdürlüğü Mernis uygulamasının hayata geçmesi ile birlikte vatandaşların nüfus cüzdanında bulunması zorunlu hale gelen bir numara olarak TCKN önem taşır.

TCKN Ne Demek?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nın kısaltılması olan TCKN şahsın kendisine aittir. Hiç kimse tarafından kullanılamaz. Her vatandaşlar farklı rakamlar ile oluşturulan 11 haneli TC kimlik numarasına sahiptir. Tapu kayıt işlemleri, Okul kaydı işlemleri, hastane ve daha çok sayıda konuda kullanımı zorunludur. TC kimlik sayısı önem açısından dikkat çeker.

TCKN terimi son zamanlarda internet üzerinde çok sık araştırılmaya başlandı. İnsanların devlet ile olan işlerinde bu tanımı çok sık duyduğunu biliyoruz. Aslında anlamı herkes tarafından bilinmektedir. Fakat kısaltma olduğu için bazen şaşkınlık yaratabilir. Çok sık duyulan TCKN terimi haricinde, işlerin daha sağlıklı yürümesi adına çeşitli farklı kısaltmalar da vardır.

TCKN Açılımı

TCKN, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının kısaltılmasıdır. Orijinal hali çok uzun olduğu için bu şekilde kısaltma olarak kullanılmaktadır. Anlamının ne olduğu son zamanlarda merak edilmektedir. Dört ayrı kelimden oluşan bu kısaltma, aslında çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Fakat tanım itibari ile ilk duyulduğu zaman ne anlama geldiğine emin olunamayabilir.

TCKN nüfus cüzdanında yer alır. 11 haneli bir numaradır. Her vatandaş farklı 11 haneli numaralı bir sayı dizisine sahiptir. Bu numara üzerinden devlet tüm kayıtları tutar. Bu sayede işlemler rahat yürür.

TCKN Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, özellikle resmi evraklarda çok fazla yer kaplamaması adına bu şekilde kısaltılmıştır. Kısaltmalar pek çok anlamda hayatı kolaylaştıran süreçler olarak da ifade edilebilir.

TCKN haricinde YKN terimi de merak edilir. YKN Yabancı Kimlik Numarası olarak bilinmektedir. VKN ise Vergi Kimlik Numarasının kısaltılmasıdır. Ülkemizde daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu tarz kısaltmaları çok sık kullanılmaktayız. Bunun ana nedeni ise vatandaşların pek çok konuda rahat etmesidir.