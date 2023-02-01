TDK Ne Zaman Kuruldu? Türk Dil Kurumu Kuruluş Tarihi Ne Zaman ve Kaç Yılında Açıldı?

TDK ne zaman kuruldu diye sorarsanız Cumhuriyet'in kurulduğu tarihlere dönüş yapmamız gerekir. Mustafa Kemal Atatürk bu kurum için büyük çabalar sarf etmiş ve Türk dili üzerine çalışmaların yürütülmesi için dönemin edebiyatçılarını görevlendirmiştir. Kurum hakkında sorulan şu soruların cevaplarını sizler için derledik; Türk Dil Kurumu ne zaman açıldı, kim kurdu, TDK kaç yılında kuruldu, kuruluş tarihi ne zaman? İşte TDK kuruluş tarihi...

TDK Ne Zaman Kuruldu?

TDK kaç yılında kuruldu diye soranlar için 12 Temmuz 1932 tarihinde kuruldu diyebiliriz. TDK yani açılımı Türk Dil Kurumu olan bu kuruluş, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türkçenin gelişmesi ve korunması amacıyla kurulmuştur. İlk adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olarak bilinir. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer almaktadır. Kurucuları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref Ünaydın, Celâl Sahir Erozan, Samih Rifat gibi isimler yer alır.

Türk Dil Kurumu Kuruluş Tarihi

Burada Türkçe üzerine çalışmalar yapılıp yayımlanır. TDK 1955 senesinden başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi. Bu ödüller ise her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenlerle sahiplerine takdim edildi. 1983 yılında ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra TDK ödülleri kaldırıldı. 1932, 1934 ve 1936 senelerinde üç kurultay yapıldı. Bu kurultaylarda hem kurumun yönetim organları seçilmiş hem de dil siyaseti belirlenmiştir.

1932 yılından günümüze kadar olan 91 yıllık süreçte birçok çalışma yapılmıştır. Türkçe'nin gelişmesi, zenginleştirilmesi, korunması ve özleştirilmesi amaçlanmıştır. Bine yakın kitap ve dergi yayımlanmıştır.