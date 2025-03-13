Türkçede yazım konusunda sıkça kafa karışıklığına neden olan konulardan biri de kısaltmalara getirilen eklerin nasıl yazılması gerektiğidir. Özellikle, büyük harflerle yazılan bazı kısaltmalara ek getirilirken, kelimenin okunuşuna mı yoksa harflerine mi bağlı olarak eklerin nasıl şekilleneceği tartışma konusu olabilir. Bu yüzden de TDK'nın nasıl yazılır, doğru yazılışı TDK'nın mı, TDK'nin mi gibi sorular birçok kişinin araştırma konusu arasında yer almaktadır.

TDK'nın Nasıl Yazılır?

Türkçede kısaltmalara ek getirilirken, kelimenin okunuşu dikkate alınmalıdır. "TDK" kısaltması "Te-De-Ke" şeklinde okunduğundan, ek getirilirken "TDK'nin" yazımı doğrudur. "TDK'nın" kullanımı ise yanlış olup, yazım kurallarına aykırıdır.

Doğru Yazılışı TDK'nın Mı, TDK'nin Mi?

TDK'nin TDK'ye göre yazılımı belli kurallar dâhilinde kabul edilmiştir. Bu kurallara göre TDK kesme ile ayrılarak ek alabilir. Ancak kesmeden sonra gelen ek /k/ sesinin okunuşuna göre olmalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda TDK'nin doğru yazılışı TDK'nin şeklindedir. TDK'nın olarak yazılması hatalı bir kullanımdır.