Teach 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Teach Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

2. ve 3. haller İngilizce dilbilgisinin temelini oluşturur ve iletişimde kullanılan zamanları, durumları ve geçmişteki olayları açıklamak için büyük öneme sahiptir. Dilin zenginliğini ve esnekliğini ortaya koyarlar ve dil kullanımının doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini artırırlar. Teach 2. ve 3. Hali ile örnek cümleler – teach fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir ve nasıl okunur gibi yapılar İngilizce konuşurken veya yazarken doğru ifadeleri oluşturmak için kritik bir rol oynar.
İkinci hali "taught", Türkçe'de "öğretti" anlamına gelir ve İngilizcede geçmiş zamandaki eylemi ifade eder. Üçüncü hali de aynı zamanda "taught" şeklindedir ve yardımcı fiillerle birlikte kullanılarak edilmiş veya tamamlanmış eylemleri anlatır. Fiilin ikinci ve üçüncü halleri genellikle aynıdır, yani her ikisi de "taught" şeklinde yazılır ve "tawt" olarak telaffuz edilir.
(Geçen dönem lisede matematik öğretti.)
(Profesör bize dün antik tarih hakkında öğretti.)
(Büyükannem bana gençken nasıl örme yapılacağını öğretti.)
(Koç, takıma oyun için yeni stratejiler öğretti.)
(Seni gitar çalmayı bu kadar iyi kim öğretti?)
(O, İspanyolca öğretmiş (edilmiş) biri olarak on yıldan fazladır çalışıyor.)
(Bana öğrettiği teknikler çok faydalı oldu.)
(Farklı ülkelerde İngilizce öğretmiş (edilmiş) olarak, o çok deneyim kazandı.)
(Sınıfta öğretilen dersler ileri çalışmalar için temel niteliktedir.)
(Kendisine nasıl kod yazılacağını öğrettikten sonra, uygulamalar geliştirmeye başladı.)