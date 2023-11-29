Teach 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Teach Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

2. ve 3. haller İngilizce dilbilgisinin temelini oluşturur ve iletişimde kullanılan zamanları, durumları ve geçmişteki olayları açıklamak için büyük öneme sahiptir. Dilin zenginliğini ve esnekliğini ortaya koyarlar ve dil kullanımının doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini artırırlar. Teach 2. ve 3. Hali ile örnek cümleler – teach fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir ve nasıl okunur gibi yapılar İngilizce konuşurken veya yazarken doğru ifadeleri oluşturmak için kritik bir rol oynar.

Teach Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Base Form (Birinci Hali): Normal şartlarda fiilin asıl hali olup genellikle şu şekilde kullanılır.

Normal şartlarda fiilin asıl hali olup genellikle şu şekilde kullanılır. Past Tense (İkinci Hali): Fiilin geçmiş zaman hali olup geçmişte belirli bir zaman diliminde gerçekleşen eylemi ifade etmek için kullanılır.

Fiilin geçmiş zaman hali olup geçmişte belirli bir zaman diliminde gerçekleşen eylemi ifade etmek için kullanılır. Past Participle (Üçüncü Hali): Yardımcı fiillerle birlikte kullanılarak, edilmiş veya bitmiş eylemleri ifade etmek için kullanılır.

İkinci hali "taught", Türkçe'de "öğretti" anlamına gelir ve İngilizcede geçmiş zamandaki eylemi ifade eder. Üçüncü hali de aynı zamanda "taught" şeklindedir ve yardımcı fiillerle birlikte kullanılarak edilmiş veya tamamlanmış eylemleri anlatır. Fiilin ikinci ve üçüncü halleri genellikle aynıdır, yani her ikisi de "taught" şeklinde yazılır ve "tawt" olarak telaffuz edilir.

Teach 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

She taught mathematics at the high school last semester.

(Geçen dönem lisede matematik öğretti.)

The professor taught us about ancient history yesterday.

(Profesör bize dün antik tarih hakkında öğretti.)

My grandmother taught me how to knit when I was young.

(Büyükannem bana gençken nasıl örme yapılacağını öğretti.)

The coach taught the team new strategies for the game.

(Koç, takıma oyun için yeni stratejiler öğretti.)

Who taught you how to play the guitar so well?

(Seni gitar çalmayı bu kadar iyi kim öğretti?)

He has taught Spanish for over a decade.

(O, İspanyolca öğretmiş (edilmiş) biri olarak on yıldan fazladır çalışıyor.)

The techniques she taught me have been very helpful.

(Bana öğrettiği teknikler çok faydalı oldu.)

Having taught English in different countries, she gained a lot of experience.

(Farklı ülkelerde İngilizce öğretmiş (edilmiş) olarak, o çok deneyim kazandı.)

The lessons taught in that class are fundamental for advanced studies.

(Sınıfta öğretilen dersler ileri çalışmalar için temel niteliktedir.)

Once he had taught himself how to code, he started developing apps.

(Kendisine nasıl kod yazılacağını öğrettikten sonra, uygulamalar geliştirmeye başladı.)