Teach 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Teach Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede fiiller, zaman, durum ve diğer dilbilgisi unsurları ile birlikte kullanıldıklarında değişiklik gösterirler. Bu çekimler, İngilizce dilbilgisinde zamanı belirtmek, bir eylemin durumunu ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle, fiillerin 2. ve 3. hallerini bilmek, dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde ifade kullanma yeteneğini artırır. Teach 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, teach fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilmek konuyu anlamınıza yardımcı olabilir.

Teach 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler Nedir?

"Teach" fiilinin 2. hali (geçmiş zaman hali) "taught" şeklindedir.

"The teacher patiently taught the students how to solve complex equations." (Öğretmen, sabırla öğrencilere karmaşık denklemleri nasıl çözeceklerini öğretti.)

"Teach" fiilinin 3. hali "taught" şeklindedir.

"The language professor had effectively taught us the nuances of syntax and grammar." (Dil profesörü, bize dilbilgisi ve sözdizimi inceliklerini etkili bir şekilde öğretmişti.)

Teach Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

Teach fiilinin ikinci hali "taught" üçüncü hali ise "taught" olarak aynıdır.

Teach Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nasıl Okunur?

Teach fiilinin ikinci ve üçüncü hali aynı şekilde, tɔːt (IPA: /tɔːt/) "tout" şeklinde okunur.