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Giriş Tarihi: 27.5.2024 11:17 Son Güncelleme: 27.5.2024 11:18

Tebliğ Ne Demek? Dinde Tebliğ Etmek Ne Anlama Gelir?

İslam dini ile ilgili kullanılan pek çok terim vardır. Din kültürü kapsamında değerlendirilen bu kelimeler, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerden bir tanesi de tebliğ sözcüğüdür. Tebliğ etmek olarak da kullanılan bu kelime ile gündelik hayatta karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle dinde tebliğ etmek ne anlama gelir, tebliğ ne demek gibi soruların yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Tebliğ Ne Demek? Dinde Tebliğ Etmek Ne Anlama Gelir?

Tebliğ sözcüğü, daha çok hukuki ve dini konularda karşılaşılan bir kelimedir. Kısaca ulaşmak anlamı ile tanımlanabilir. Dini anlamak için, dini terimlerin de bilinmesi önemlidir. Bu nedenle tebliğ ne demek, dinde tebliğ etmek ne anlama gelir gibi soruların yanıtları ilgi ile takip edilir.

Tebliğ Ne Demek?

Tebliğ kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde aşağıdaki gibi verilir:

  • Bildirme

  • Haber verme

  • Bildiri

Arapça kökenli tebliğ kelimesi, bir şeyi ya da bir haberi ulaştırma anlamına gelir.

Dinde Tebliğ Etmek Ne Anlama Gelir?

"Tebliğ" kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında "bir şeyi ya da bir haberi ulaştırmak" anlamına geldiği görülür. Din kültüründe ise tebliğ veya tebliğ etmek, peygamberlerin üstlendiği elçilik görevini ifade eder. Bu görev, peygamberlerin vahiy yolu ile aldıkları bilgiyi insanlara iletmelerini içerir. Fıkıhta ise, bir kimsenin irade beyanını bir başkasına iletmesi durumuna "risalet" denir. Risalet, elçilik etme, mektup yollama ya da mesaj gönderme anlamlarını taşır. Bu bağlamda, tebliğ eden kişi, elçilik görevini üstlenen ve mesajları ileten kişidir.

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Tebliğ Ne Demek? Dinde Tebliğ Etmek Ne Anlama Gelir?
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