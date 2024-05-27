Tebliğ sözcüğü, daha çok hukuki ve dini konularda karşılaşılan bir kelimedir. Kısaca ulaşmak anlamı ile tanımlanabilir. Dini anlamak için, dini terimlerin de bilinmesi önemlidir. Bu nedenle tebliğ ne demek, dinde tebliğ etmek ne anlama gelir gibi soruların yanıtları ilgi ile takip edilir.

Tebliğ Ne Demek?

Tebliğ kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde aşağıdaki gibi verilir:

Bildirme

Haber verme

Bildiri

Arapça kökenli tebliğ kelimesi, bir şeyi ya da bir haberi ulaştırma anlamına gelir.

Dinde Tebliğ Etmek Ne Anlama Gelir?

"Tebliğ" kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında "bir şeyi ya da bir haberi ulaştırmak" anlamına geldiği görülür. Din kültüründe ise tebliğ veya tebliğ etmek, peygamberlerin üstlendiği elçilik görevini ifade eder. Bu görev, peygamberlerin vahiy yolu ile aldıkları bilgiyi insanlara iletmelerini içerir. Fıkıhta ise, bir kimsenin irade beyanını bir başkasına iletmesi durumuna "risalet" denir. Risalet, elçilik etme, mektup yollama ya da mesaj gönderme anlamlarını taşır. Bu bağlamda, tebliğ eden kişi, elçilik görevini üstlenen ve mesajları ileten kişidir.