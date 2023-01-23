Tebliğ Ne Demek? Dini Terim Olarak Tebliğ Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Tebliğ ne demek, baktığımızda daha çok dini ve hukuki bir terim olarak kullanılmaktadır. En öz haliyle anlamı ulaştırmaktır. Tebliğ ne anlama gelir daha çok dini konuları ilgilendirirken, din kültüründe tebliğ nedir sorusu dini literatürü içermektedir. Bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak anlamında olan tebliğ peygamberlerin vahiylerden aldıkları emirleri halka ulaştırmasıdır. Tebliğ etmek anlamı ise iletilen haber ya da şeylerin bir araya toplanmasıdır. Hukukta tebliğ etmek ise hukuki işlemin kanun ve usule uygun olarak yazı ya da ilanla bildirilmesidir.

Tebliğ nedir?

Tebliğ, Türk Dil Kurumunda: bildirme, haber verme ve bildiri olarak açıklanmaktadır. Bu kelimeden türetilen tebliğ etmek kavramı ise bildirilen söz, haber ve herhangi bir şeyin usul ve literatüre uygun olarak halka iletilmesidir.

Dini Terim Olarak Tebliğ Ne Anlama gelir?

Sözlükte "bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak" anlamındaki teblîğ, din kültüründe "peygamberlerin yükümlü olduğu elçilik görevini ve vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırması" demektir. Yine bir kimsenin irade beyanını diğer bir kimseye tebliğ etmeye de fıkıhta "risâlet" adı verilmektedir. Risalet de elçilik etme, mektup yollamak, mesaj göndermek anlamlarına gelir. Bu bağlamda tebliğ eden kişi elçilik görevinde bulunan ve mesajları ileten kişidir.

Hukuki Terim Olarak Tebliğ Ne Anlama Gelir?

Tebliğ, hukukta da aynı sözlük anlamını taşır. Aynı anlamı taşımanın yanında: resmi kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan resmi evrakların muhataplarına ulaştırılması anlamına gelir. Yapılan bu işleme de tebligat denir. Mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları veya icra müdürlükleri ile vergi daireleri ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından yapılan resmi işlemlerin muhatabına iletilmesidir.