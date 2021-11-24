Eski Türkçeden pek çok kelime günümüze kadar ulaşmış ve yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kişiler de bu kelimelerin kökenleri, anlamları ve eş anlamlılarını merak ederek araştırmak ister. Biz de anlamı ve etimolojisi pek fazla bilinmeyen kelimelerden biri olan tebrik kelimesi hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte, Tebrik eş anlamlısı nedir? Tebrik kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Tebrik kelimesinin anlamı

Tebrik kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, bir işi başaran ya da başarılı olan kişiyi kutlamak olarak tanımlanır. Türkçede tebrik kelimesinin kökeni eski Türkçeye dayanır. Kutlamak kelimesinin kökü olan kut kelimesinden türeyen bu kelimenin anlamı hayır ve mutluluk olarak ifade edilir.

Tebrik kelimesinin eş anlamlısı

Tebrik kelime kökeni Arapçadır. Arapçada tabrık, kutlama anlamına gelen bu kelimenin Türkçedeki eş anlamlısı da kutlama kelimesidir. Bu kelime cümle içerisinde tebrik kelimesi yerine rahatlıkla kullanılabilir. Cümle içerisinde herhangi bir yanlış anlaşılmaya ya da cümle yapısını bozulmasına yol açmayacağı için kullanımında bir sorun olmayacaktır.

Tebrik kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bir işi başaran ya da başarılı olan kişiyi kutlamak olarak tanımlanan, Arapça kökenli olan tebrik kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Onu başarısından dolayı okul müdürü tebrik etti.

Yarışmadan sonra kendisine gelen tebrikleri birer birer kabul etti.

Evliliklerini tebrik eden insanları karşılamak için kapıda saatlerde bekledi.

Tebrik kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Tebrik kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Tebrik kelimesinin eş anlamlısı olan kutlama kelimesi ile kurulabilecek cümleler aşağıdaki gibidir: