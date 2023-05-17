Tebriz Nerede? Tebriz Hangi Ülkededir, Nereye Bağlı?

Tebriz, Orta Doğunun en önemli şehirleri arasında sayılır. Peki, İran için de çok önemli bir merkez olan Tebriz nerede? Tebriz şehrinin bulunduğu ülke hakkında bilgi sahibi olmanız, bu şehir hakkında da bilgilenmenizi sağlar. Tebriz hangi ülkede sorusuna cevap bulmak için küçük bir internet araştırması da yapabilirsiniz. Tebriz nerenin başkenti ve nereye bağlı sorularının cevapları yazımızın devamında.

Tebriz Nerede?

Tebriz, Orta Doğu'da bulunan İran'ın önemli şehirlerinden biridir. Birçok kimse bu şehri İran'ın başkenti olarak bilir. Oysa İran'ın başkenti Tahran'dır. İran'ın kuzeyinde bulunan bu şehir, Türk tarihi açısından da çok önemlidir. Mevlana'nın en büyük dostu olan Şems Tebrizi'nin memleketi Tebriz'dir. Büyük ve gelişmiş bir şehir olan Tebriz'de çok sayıda gezilecek mekân da vardır.

Tebriz Hangi Ülkede?

Tebriz, İran'ın önemli şehirlerinden biridir. Söz konusu şehre havayolu ve karayolu ile ulaşmanız mümkündür. Türkiye'den vize istemeyen ülkelerden biri olan İran'a gitmek oldukça kolaydır. İstanbul'dan Tebriz'e direkt uçuş vardır. Bu nedenle havayolu ile Tebriz'e gitmeniz çok daha kolay ve mantıklı olacaktır. Dilerseniz Tebriz'e gitmek için karayolu ulaşımını da tercih edebilirsiniz.

Tebriz'e karayolu ile ulaşım sağlamak için Van üzerinden İran'a giriş yapmanız gerekir. İran'a giriş yaptıktan sonra da kuzeye doğru hareket ettiğinizde Tebriz'e ulaşabilirsiniz. Tebriz'e gittiğinizde aşağıdaki gezilecek yerleri görmenizi de tavsiye ediyoruz.