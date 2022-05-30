Tecahülüarif Ne Demek? Söz Sanatlarından Tecahül-İ Arif Nedir, Örnekleri Neler?

Tecahülüarif, bilmezlikten gelme olarak da bilinen bir söz sanatıdır. Bu söz sanatı şairler tarafından çok sık bir şekilde kullanılır. Daha çok şairlerin bildiği bir konuda nükte yapabilmek için bilmiyormuş gibi söz söylemesidir. Tecahülüarif ne demek sorusunun yanıtını tüm şiir sevenlerin de bilmesi gerekir. Bu nedenle de söz sanatlarından tecahül-i arif nedir, önekleri neler sorularının yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Tecahülüarif

Tecahülüarif son derece önemli bir söz sanatıdır. Bu söz sanatından şairler geniş ölçüde yararlanırlar. Geçmişten günümüze kullanımı hiçbir zaman eksilmeyen söz sanatları arasında yer alır. Tecahülüarif söz sanatları içerisinde en fazla kullanılanlardan biridir.

Genel olarak bir şair, şiirinde nükte yaratmak istediğinde iyi bildiği bir durumu bilmiyor gibi gösterebilir. Bu durum Türk Edebiyatı'nda tecahülüarif olarak isimlendiriliyor. Genel olarak şiir eserlerinde kullanılan önemli bir söz sanatıdır.

Tecahülüarif Ne Demek?

Tecahülüarif güzel bir anlatım yapabilmek için kullanılan söz sanatlarından biridir. Anlatılacak olan bir durumu daha nüktedan ya da daha hoş bir şekilde anlatmak istenirse tecahülüarif söz sanatından yararlanılır. Bilmezlikten gelme anlamına gelen tecahülüarif genelde bir soru sorulması ve bu soruya bir yanıt verilmesi şeklinde ilerler. Bu da yapılmak istenilen bir anlam inceliğinde önemli bir detaydır.

Bu söz sanatı kullanılırken başka söz sanatlarından da yardım alınır. Bunlardan birisi mübalağa bir diğeri de istifham sanatlarıdır. Şair bu soruları sorar ve sonrasında çeşitli duygular üzerine bir incelik oluşturularak tecahülüarif sanatından yararlanılır.

Tecahül i Arif Nedir?

Tecahül-i Arif söz sanatıdır. Türk Edebiyatı'nda çok fazla kullanılır. Soru ve buna verilen cevap şeklinde kullanılır. Bazen bir şiir dizesinde de bu söz sanatını görmek mümkün olabilir. Şairin bildiği bir durum karşısında bilmiyor gibi davranması bu söz sanatının en önemli özelliğidir. Mübalağa gibi farklı söz sanatları da yine tecahülüarif ile birlikte kullanılabilir.

Tecahül i Arif Örnekleri

Tecahül-i Arif söz sanatının yapılması bir anlatımda incelik yaratmaktır. Duyguları abartmak amacı ile şairler sıklıkla bu söz sanatından yararlanılır. Örneğin;

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var,

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

Dizelerinde şair aslında yüzündeki kırışmanın ve şakaklarındaki beyazlamanın yaşlanmadan ileri geldiğini en iyi şekilde biliyor. Fakat bu durumda şiire bir hareket ve nüktedanlık katabilmek için soru sorarak tecahülüarif sanatından yararlanmıştır.

Söz Sanatlarından Tecahül-İ Arif Nedir, Örnekleri Neler?

Tecahül-i Arif söz sanatları içerisinde çok fazla kullanılan bir türdür. Özellikle şiir gibi eserlerde sıklıkla tercih edilir. Anlatıma bir hareket kazandırmak amacı ile kullanılan söz sanatlarındandır.