Tecahülüarif Ne Demek? Söz Sanatlarından Tecahül-İ Arif Nedir, Örnekleri Neler?

Tecahülüarif genellikle şiiri okurken çok güzel bir vurgu katan, güzel bir söz sanatıdır. Peki ya tecahülüarif ne demek? tecahülüarifi öğrenirken öğrenciler genelde ilk gördükleri anda konuyu bildikleri için bir sevinç yaşarlar. Söz sanatlarından tecahül-i arif nedir, örnekleri neler? konusuna yanıt için öğrenciler sınavda pek fazla zorluk çekmezler. Peki ya tecahülü arif ne demek?

Tecahülüarif

Tecahülüarif bir abartı sanatı olarak da açıklanabilir. Bilinen bir sorunun bilinmesine rağmen sorulmasıdır. Örnekler ile tecahülüarifi anlamak çok daha kolaydır.

Tecahülüarif Ne Demek?

Tecahül-ü arif, şiirde bir mevzunun bilinmiyormuş gibi lanse edilmesidir. Özel bir amaç dolayısıyla bir şeyi bilmezden gelmek ya da görmezden gelmek güçlü bir anlatım meydana getirebilir. Bu nedenle tecahül-ü arif sanatı genelde şiirlerde kullanılır. Tecahül-ü arif, şiirlerde anlatımı genel anlamda kuvvetlendiren sayılı tekniklerin başında gelir. Bu nedenle şairler tecahül-ü arife şiirlerinde sıklıkla yer vermektedirler.

Tecahül i Arif Nedir?

Tecahül-ü Arif çeşitli yollar ile yapılabilen bir söz sanatıdır. Tecahül ü arif yapmanın başında cevabı halihazırda bilinen fakat buna rağmen sorulan sorular gelir. Fakat bu sorunun cevabının bilinmesine rağmen inadına sorulması şiire önemli bir anlam katar, okuyanlar için daha güzel bir eser haline gelir.

Tecahül i Arif Örnekleri

Örnek cümleler ile tecahül ü arif konusunu açıklamak çok daha verimli olacaktır.

Örnek 1: Bir daha güneş doğmayacak mı dersin? (eseri yazan kişi burada elbette güneşin yeniden doğacağını biliyordur, fakat bu soruyu sorarak tecahül ü arif yapmaktadır. Yani yazarın esas anlatmak istediği güzel günlerin artık gelmeyeceğidir.)

Örnek 2: Biz miydik öyle kurnazca koşturan bu sokaklarda? (yazar burada çocukluğunda sokaklarda koşanların kendileri olduğunu bilmesine rağmen bu soruyu sorarak bir tecahül ü arif sanatı yapmaktadır.)