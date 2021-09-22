Tecrübe eş anlamlısı nedir? Tecrübe kelimesinin eş anlamlısı

Tecrübe kelimesi öncelikle yabancı kökenli bir kelimedir. Bu nedenle tecrübe kelimesi anlam ilgisi yönünden birçok kelime ile etkileşim halindedir. Özellikle tecrübe sözcüğüne benzer pek çok sözcük karşımıza çıkmaktadır. Tecrübe kelimesine alternatif olarak kullanılacak eş anlamlı kelimeler ise daha çok bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.

TECRÜBE KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Pek çok kelimeyle ilgisi olan tecrübe sözcüğünün anlamını aslında herkes tahmin edilebilmektedir. Bu kelimenin anlamını daha iyi idrak edebilmek için eş anlamlısını bilmemiz daha doğru olur. Tecrübe eş anlamlısı olarak en çok deneyim sözcüğü kullanılmaktadır. Deneyim sözcüğünden de çıkarılacağı gibi tecrübe kelimesinin anlamı:

''Bir konu hakkında bilgili olmak, görmüş, geçirmiş olma durumu, görgülü olma ve bilgili olma'' olarak geçer.

TECRÜBENİN EŞ ANLAMLISI

Tecrübe kelimesinin en sık kullanılan eş anlamlısı deneyim sözcüğüdür. Fakat deneyim sözcüğü dışında bazı sözcükler de bulunmaktadır. Bunlar deney ve sınama sözcükleridir. Yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan bu sözcükler, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Bazı kaynaklarda deneme sözcüğü de tecrübe sözcüğünün eş anlamlısı olarak gösterilebilmektedir.

TECRÜBE KELİMESİNİN EŞ ANALMLISI

Tecrübe kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunduğundan dolayı tecrübe kelimesiyle ilgili de birçok kelime bulunmaktadır. Deneyim sözcüğüyle daha çok anılan bu kelimenin daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek cümle verebiliriz: '' Daha önce birçok alanda tecrübe sahibi olduğum için girdiğim her işte başarılı oldum.'' Bunlara ek olarak tecrübe kelimesine benzer kelimeler şunlardır: