Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:58

Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan “tecrübe” kelimesi günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden biridir çünkü insanlar her gün bir şeyleri tecrübe etmektedir. Tecrübe kelimesinin en az kendisi kadar çok kullanılan bir eş anlamlısı da bulunmaktadır. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler. Peki, tecrübe kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte tecrübe eş anlamlısı.

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Tecrübe kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.

TECRÜBE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Tecrübe kelimesinin eş anlamlısı Türkçe bir kelime olan "deneyim"dir.

Deneyim ve tecrübe kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerlerine kullanıldığında cümlede anlam bozukluğuna sebebiyet vermez.

TECRÜBE KELİMESİNİN ANLAMI

Tecrübe kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamı şunlardır:

  • Tecrübe, deneyim, deney.

TECRÜBE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • "Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır." - Cemil Meriç
  • Takımımızın yeni teknik direktörü çok tecrübeli bir adam.
  • Tecrübesiz bir sürücü olduğu için şehirlerarası yolculukta kendine güvenmiyordu.

TECRÜBEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu konuda deneyimli birine başvursak daha iyi olur.
  • Deneyim olmadan işe alım yapmıyorlarmış.
  • İş alanında deneyimli biri olmak gerekiyormuş.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA