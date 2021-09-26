Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Tecrübe kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.
TECRÜBE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Tecrübe kelimesinin eş anlamlısı Türkçe bir kelime olan "deneyim"dir.
Deneyim ve tecrübe kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerlerine kullanıldığında cümlede anlam bozukluğuna sebebiyet vermez.
TECRÜBE KELİMESİNİN ANLAMI
Tecrübe kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamı şunlardır:
TECRÜBE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
TECRÜBEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM