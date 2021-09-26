Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Tecrübe kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.

TECRÜBE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Tecrübe kelimesinin eş anlamlısı Türkçe bir kelime olan "deneyim"dir.

Deneyim ve tecrübe kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerlerine kullanıldığında cümlede anlam bozukluğuna sebebiyet vermez.

TECRÜBE KELİMESİNİN ANLAMI

Tecrübe kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamı şunlardır:

Tecrübe, deneyim, deney.

TECRÜBE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır." - Cemil Meriç

Takımımızın yeni teknik direktörü çok tecrübeli bir adam.

Tecrübesiz bir sürücü olduğu için şehirlerarası yolculukta kendine güvenmiyordu.

TECRÜBEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM