Tecvid Kuralları - Kuran Okumada Tecvit Nedir, Nasıl Okunur Ve Öğrenilir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Sahabeler, "Tecvit İlmi" adı altında Kuran'ın okunuşlarındaki uygulamaları tespit ederek, bu okuyuş biçimlerini sistematik hâle getirmişlerdir. Bu sebeple Kuran'ı tecvit ile okumak ayetlerin ve sözlerin önemini tam anlamıyla kavramak anlamına gelmektedir. Dilerseniz; Kuran okumada tecvit nedir, nasıl okunur ve öğrenilir sorularının cevaplarını haberimizde inceleyelim...

Tecvit Nedir?

Tecvit; kutsal kitap Kuran'ı Kerim'i güzel, doğru ve hakkı ile okumayı kurallar ile belirleyen bir ilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuran'ı Kerim'i düzgün ve kurallara uygun şekilde okumak tecvit ile mümkün olmaktadır.

Genel olarak tecvit; Kuran harflerinin telaffuzu ile ilgilidir fakat bunun yanı sıra belirli bazı kurallar da mevcuttur. Bunlardan bazıları; harflerin sıfat ve mahreçleri, zamirler, kalkale, lafzatullahın okunuşu, ''ra''nın okunuşu ile ilgili bazı kurallar, vaslın kuralları - vakıf ve ibtida olarak örneklendirilebilir. Tecvit'in amacı; Kuran'ın tertil ile birlikte hatasız ve doğru bir şekilde okunmasına sebep olmaktır.

Tecvit Ne Demek?

Kıraat ilminin içinde yer almakta olan tecvit, Kur'an-ı Kerim'i okuma ilmidir. Harflerin; kısalığı veya uzunluğu, sıfatı, çıkış yerleri, genişliği ya da darlığı, kalın veya ince şekilde olan vurguların mevcut konuları tecvit ilminin ve okuma usulünün konularını meydana getirmektedir.

Tecvit kelimesinin sözlük anlamı ise; herhangi bir şeyi güzel şekilde yapabilmek, hoş bir şekilde yapabilmek ve süslemek anlamında ifade edilmektedir. Kuran'ı Kerim anlamları ile birlikte indirildiği için Kuran'ın orijinal ve öz halinin korunması oldukça elzemdir. Bu sebeple de koruma sağlanabilmesi için Müslümanlar tarafından tecvit öğrenilmesi gerekmektedir.

Tecvid Kuralları

Kur-an'ı Kerim'i; kelimelerin ağızdan çıkış şekilleri ve kelimelerin incelikleri ile uzunluklarına göre uygun ve doğru şekilde okuma yöntemi olarak tanımlanan tecvid ilminin belirli kuralları mevcuttur. Vacip olan, Tecvid'i kuralları ile okumaktır. Kuran kurallarına uygun şekilde okunmadığı takdirde birçok yanlış anlam çıkabilmektedir. Bu sebeple her Müslüman Kuran'ı Kerim'i tecvid ile okumalıdır. Tecvid kuralları ise şu şekildedir;