Tedarik Ne Demek? Tedarik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir, Tedarik Süresi Ne Anlama Geliyor?

Arapça kökenli bir kelime olan tedarik sözcüğü; günlük dilde çeşitli alanlarda yer bulmaktadır. Tedarikli olmak, tedarikte bulunmak gibi tamlamalarda yer alan bu ifade, tedarik ne demek sorusunun araştırılmasına sebep oluyor. Tedarik kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir sorusunun yanıtı ve bu kelimenin cümle içinde kullanımı da haberimizde.

TEDARİK NE DEMEK?

Tedarik kelimesi; Arapça dereke kökünden türeyen tadaruk kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu kelime Arapça'da "araştırıp bulma, dibine kadar bakma" anlamına gelir ve dilimize de bu anlamıyla geçmiştir. Ayrıca elde etme, sağlama, hazırlık yapma gibi anlamlara da gelir.

TEDARİK ETMEK NE DEMEK?

Tedarik etmek, bir ürünü ya da eşyayı elde etmek için kullanılan bir kelimedir. Sahip olunmayan bir ürünün tüm kaynakları araştırarak elde edilmesi, sahipliği alınmak üzere sağlanması anlamına gelir. Stoklarda bulunmayan ürünün stoklanması ve sipariş edene ulaştırılması için tedarik edilmesi gerekir.

TEDARİKÇİ KİME DENİR?

Tedarikçi, bir ürünü ya da nesneyi elde edebilmek için imkanlarını bir araya getiren, araştırıp bulan kişiye denir. Ürünü üreten ya da sağlayan satıcı aynı zamanda tedarikçidir. Tedarikçi ürünün sipariş edildiği andan teslim edileceği ana kadar tüm süreci kontrol etmektedir.

KARGODA TEDARİK EDİLİYOR NE DEMEK?

İnternetten alışveriş yaparken "tedarik ediliyor" ifadesine sıkça rastlanır. Online alışverişte sipariş sürecindeki "tedarik ediliyor" ya da "ürününüz tedarik için bekleniyor" benzeri ifadeler, satıcının ürünü hazırladığını ifade etmek üzere kullanılır. Tedarik sürecinin ardından ürün alıcıya ulaştırılmak üzere yola çıkar ve kargoya verilir.

TEDARİK SÜRESİ NE DEMEK?

Alışverişlerde karşılaşılan tedarik süreci; ürün için stokların kontrol edilmesi, stokta yoksa sağlanması ve müşteriye ulaştırılması sürecinin bütününü kapsar. Tedarik süresi ise ürünün satıcıdan ne kadar süre içinde kargolanacağını ifade eder. Örneğin bir ürünün tedarik süresi 3 ila 5 iş günü olarak ifade edildiyse ürün bu süre zarfında kargoya verilir ve kargodan alıcıya ulaştırılır.