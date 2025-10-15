TEDMEM: Üniversite tek çıkış yolu değil

4 yılık zorunlu lise eğitiminin revizyon çalışmalarında sona gelindi. Yeni model önerileri, düzenlenecek ilk kabine toplantısında sunulacak. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, tartışmalar sürerken "Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek" başlıklı kapsamlı bir rapor yayınladı. Raporda önerilen modelde istihdama katılmak isteyen liselilere 11'inci sınıf sonunda diploma verilmesi, 12'nci sınıfın ise uzmanlaşma olması teklif edildi. Doğrudan istihdama yönelmek isteyen öğrencilere 11'inci sınıfın sonunda "standart lise diploması" verilerek farklı geçiş yollarının önünün açılacağı belirtilip "Bu adım 'üniversite tek çıkış yolu' algısını kırarak lise sonrası alternatifleri güçlendiriyor" denildi. Raporda öne çıkan bazı diğer başlıklar ise şöyle:

1997 yılında yüzde 38 olan ortaöğretimde net okullaşma oranımız 2011'de yüzde 67'ye, günümüzde ise yüzde 90'a yaklaştırarak tarihsel bir başarı elde etmiş. Kız çocuklarının okullaşma oranı ilk defa erkekleri geçmiş bir eşik aşılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 20 gün ve üzeri devamsızlık oranı; ilkokullarda yüzde 11.6, ortaokullarda yüzde 14.8 iken, genel ortaöğretimde yüzde 27'ye, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise yüzde 46.6'ya kadar çıkmakta. Öğrencilerin yüzde 56'sı okulun hayata hazırlamadığını düşünürken yüzde 35'i okulu zaman kaybı olarak görmekte.