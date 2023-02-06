Tedrici Ne Demek? Dinde Tedricilik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli olan ve dilimize yerleşen tedrici ifadesinin ne demek olduğu internet üzerinden araştırılmıştır. Günlük dilde çok sık kullanılmasa da bir kitapta da görülebilen tedrici kelimesinin anlamını merak eden çok sayıda kullanıcı da olacaktır. Özellikle edebiyat severler için arama motorlarında bu kelimeyi araştıran kişiler, anlamını da öğrenmek isteyecektir. Bu nedenle tedrici yöntem nedir sorusu da merak edilecektir. Bu ifadenin kökeni hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tedrici olarak ne demek, dinde tedricilik ne anlama gelir sorularını da araştırmıştır. Yazımızın devamında dinde de kullanılan tedricilik nedir, ne anlama gelir sorularına cevap aradık. İşte detaylar...

Tedrici Ne Demek?

Tedrici ifadesi çok sık kullanılmasa da bir yerde karşılaşıldığında anlamı merak edilen bir kavramdır. Tedrici ne demek sorusuna cevap arayanlar, bunun için internete başvuracaktır. Derece derece, yavaş yavaş şeklinde de ifade edilen tedrici, herhangi bir olay veya durum karşısında, bunun aşamalı olarak gerçekleştiği anlamına gelir. Edebiyatla ilgisi olan kişiler tarafından da araştırılan bu ifade, kitaplarda da karşılaşılır. Tedrici kelimesiyle beraber türeyen tedricen ise, azar azar, giderek veya gittikçe gibi anlamlara da gelecektir.

Dinde Tedricilik Ne Anlama Gelir?

Tedricilik ifadesi Arapça kökenli olmakla beraber İslamiyet'te de çok sık kullanılmıştır. Dinde tedricilik ne anlama gelir sorusu bu nedenle araştırılmıştır. Tedricilik, bir kimseyi bir şeye aşamalı olarak yaklaştırmak ve alıştırmak anlamına gelir. Kuran-ı Kerim'in üç yılda ayet ayet ve süre süre olarak inmesi de tedricilik ilkesinin bir sonucu olarak bilinmektedir. Dinde ayrıca, işlenen bir şer'i hükme bir defada değil, aşama aşama varmak anlamına da gelen bu ifade oldukça önemlidir. Her defasında bir öncekinden daha fazla kötü olana, günah ve yasak olana yaklaşmak da İslam dininde "tedricilik" anlamına gelecektir.