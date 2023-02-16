Teferruat Ne Demek? Teferruat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçemizde farklı kültürden dilimize giren pek çok sözcük mevcuttur. Teferruat sözcüğü de farklı bir kültürden dilimize girmiştir. Bu kelimenin manası ve kökeni pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu yazımızda sizler için teferruat ne demek, teferruat ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların cevaplarını paylaştık.

Teferruat Ne Demek?

Gündük konuşmalarda ilk kez duyulan sözcüklerin ne anlam taşıdığı her zaman merak edilmektedir. Teferruat sözcüğü de hem anlam hem de köken açısından merak edilen sözcükler arasındadır. Teferruat kelimesinin kökeni ve etimolojisi Arapça dilidir. Arapça frˁ kökünden gelen "tafarrūˁ" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Teferruat sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Hal böyle olunca çoğu insan teferruat nedir diye araştırma yapmaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre teferruat sözcüğünün tek bir manası vardır. Bu mana şöyledir:

Ayrıntı

Teferruat sözcüğü cümle içerisinde "ayrıntı" manasında kullanılmaktadır. Teferruat kelimesiyle ilgili merak edilen bir başka konu ise teferruat Türkçe mi konusudur. Teferruat sözcüğü Türkçe bir kelime değildir. Arapçadan dilimize girmiş bir sözcüktür.

Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruat Ne Demek?

"Söz konusu vatansa gerisi teferruat" sözü, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli sözü Kurtuluş Savaşı zamanında söylemiştir. Söz konusu vatansa gerisi teferruat sözü "vatan uğruna savaşırken başka şeylerin ayrıntıdan ibaret olduğu, her şeyden önce vatan ve milletin geldiği" manasını taşımaktadır.

Teferruat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sözcüklerin manasını tam olarak anlayabilmek için cümle içinde kullanmak en doğru yoldur. Teferruat cümle içinde kullanımı aşağıdaki gibidir;