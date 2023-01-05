Tefrik Ne Demek? Edebiyatta Tefrik Sanatı Nedir, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Tefrik ne demek diyenler için bu terim, edebi eserlerde yer alan iki unsuru birbirinden ayırmak ve birinin diğerine göre daha üstün olduğunu vurgulamak anlamına gelir. Divan edebiyatı ile ilgili her detayı öğrenmek isteyenlerin veya sınavlara çalışan öğrencilerin, tefrik nedir sorusunun cevabını mutlaka öğrenmeleri gerekir. Bir eserde olup olmadığını anlamak için tefrik sanatı nedir sorusuna yanıt aramak gerekir. Ek olarak, tefrik sanatı örnekleri de mutlaka gözden geçirilmelidir.

Tefrik Ne Demektir?

Edebiyatta tefrik sanatı yapmak ne anlama gelir diye merak edenler için bu terim, eserlerde bulunan bir öğenin diğerinden daha önemli olduğuna yapılan bir vurgudur. Bu yüzden, bir kıyaslama da denilebilir. Bir unsurun, diğerinden daha üstün olduğunu belirtmek için aralarındaki farklar ortaya çıkarılır. Tefrik sanatının sözcük anlamı ise "ayırmak, bölmek ve parçalara ayırmak" demektir. Bu, şiirde bahsi geçen unsuru diğerlerinden ayırmak ve olumlu anlamda ön plana çıkarmaktır.

Hukuki terimler arasında da yer alan tefrik, davaların birbirinden ayrılması ve ilgili işlemlerin birbirinden ayrı olarak yürütülmesi anlamına gelir. Çünkü, bazı davalarda farklı konular iç içe geçer. Mahkeme heyeti en doğru ve en adil olan kararı vermek için davayı ayırmayı tercih eder. Söz konusu bu durum ise "Hukuk Usulü Muhakemeler Kanunu'nda tefrik olarak geçer. Bu yüzden, hem edebiyat hem de hukuk alanında kullanılan bir ifadedir.

Tefrik Sanatı Örnekleri Neler?

Türk edebiyatında tefrik yapılan bazı eserler bulunur. Bunların nasıl olduğunu öğrenmek açısından farklı örneklere bakmak yararlı olabilir. Aşağıda ise tefrik sanatı ile ilgili olarak tek bir örneğe yer verilmiştir.

Seni Kisrâ'ya adâlette muâdil tutsam

Fazladır sende olan devlet ü dîn ü îmân

(Adalet anlamında seni Kisra'ya denk tutsam, sende bulunan, din, iman ve devlet fazla gelir.)

Şair burada, Kisra ile karşılaştırdığı ve sen dediği kişiyi övmektedir. Onun, Kisra'dan çok daha üstün vasıflarının bulunduğunun altını çizmektedir.