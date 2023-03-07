Tefriş Nedir? Mimaride Tefriş Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tefriş ne demek ve mimaride tefriş nedir, her iki durumda da karşımıza döşeme olarak çıkmaktadır. Mimari projelerde geçen bu kelime, mimarlar odası tarafından sıkça kullanılmaktadır. Tefriş planı nedir ve nasıl yapılır noktasından konuya baktığımızda ise proje içeriği ve çizim standartları ön plana çıkar. Bu plan ve standartlar kapsamında kullanılan tefriş malzemesi nedir, sorusunda ise kullanılacak nesneye göre değişmektedir.

Tefriş Ne Demek?

Tefriş nedir sorusu için kelime anlamına baktığımız zaman, döşemek ya da anlamlarıyla karşılaşırız. Tefriş etmek genelde mimari alanda geçen terimsel bir kavramdır. Mimari projelerde geçen tefriş sözcüğünü tanımı özellikle mimarlar odasının yazdığı proje içeriği ve çizim standartlarında da belirtilmiştir.

Tefriş, sadece duvarları çizilen bir projenin gerçek ölçülerde eşya yerleşimlerini, baca, kapı ve pencere gibi nesnelerin mimari olarak gösterilmesine denir. Burada önemli olan iki faktör vardır. Birincisi ölçülerin kesinlikle sabunlama yapılmadan birebir ölçülerde olması gerekir. İkincisi ise her nesneyi ifade eden bir nesnel çizimin olmasıdır. Yine bu çizimlerin doğru şekilde kullanılması gerekir. Çünkü projeyi okuyacak mimar ve de inşaat mühendisi gibi kişilerin doğru olarak okumasına ve değerlendirmesinde bu ölçüler ve planlamalar çok önemli rol oynar.

Tefriş Malzemesi Nedir?

Yapılarda mahaller çizilirken burada kullanılacak tefriş, mahal boyutlandırmada önemli bir rol oynar. Tefriş bilgisi mahal çizimi ile bir araya geldiğinde yapı mekânları çizimi kusursuz olur. Bu konuda iç mekânlarda kullanılan tefriş elemanlarının çizimleri ve yerleşimleri konusunda bilgi verilecektir.

Dinlenme, sohbet etme, müzik dinleme, çalışma, okuma gibi faaliyetlerin yapıldığı mekânlar yaşama alanları, yatak odaları ve çalışma odalarıdır. Bu mekânlarda gerçekleştirilen faaliyete göre eşya seçimi yapılmalıdır. Seçilen eşyalara göre tefriş planında bu yerler ve nesneler birebir nesnel çizimlerle gösterilerek çizilir. Tefriş malzemesi planlanan mahalle göre değişirken hangi oda, yer ya da sosyal alan çizilecekse ona göre panlanmaktadır.

Tefriş Planı Nedir?

Tefriş sözcüğünün genellikle mimari alanda plan yaparken karşımıza çıktığını ve mimari alanında sıklıkla kullanıldığından söz etmiştik. Tefriş planını çizerken tefrişin de hayalini kurarak etüt çizimi yapmalısınız. Söz gelimi: Bir planı bitirdiniz, mutfağa bulaşık makinesi sığmıyor. Ne yamalısınız? İşte bu nedenle en başa dönüp tekrar plan çizmemek için etütlerinizi değerlendirirken tefrişini de hayal etmenizi öneririz.

Bina yapılana kadar olan süreçte yapılan planlamaların ve hesaplamaların iyi bir inşa için gerekli olduğunu ve son derece büyük bir önem taşıdığını belirtmeliyiz. Bu nedenle planı yaparken ve ölçümlemeleri alırken mümkün olduğu kadar plan detaylandırmalı ve profesyonel insanlarla birlikte plan yapılmalıdır. Bu nedenle planda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: