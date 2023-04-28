Tehlikeli Durum Bulmacada Nedir? Bulmacada Tehlikeli Durum Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmacalarda bir kelimenin eş anlamlısının ne olduğu sorusu bulmaca severlerin çok sık araştırdığı konular arasındadır. Özellikle çengel bulmaca gibi eskilerden beri çok oynanan bulmacalarda bazı kelimelerin ne demek olduğu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Tehlikeli durum bulmacada nedir sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Tehlikeli durum için çoğunlukla sadece bir adet bulmaca karşılığı bulunmaktadır. Bu ifadenin diğer bir karşılığı bu tür bulmacalarda sürekli karşımıza çıkacaktır. Bulmacada tehlikeli durum ne demek, cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime gibi sorulara cevap arayan kişiler internete başvurmuştur. Son derece kolay olan fakat çabuk unutulan bu ifadenin karşılığını merak edenler için tehlikeli durum bulmacada nedir sorusunun cevabı sizlerle.

Tehlikeli Durum Bulmacada Nedir?

Tehlikeli durum bulmacada karşılığı merak edilen ifadelerden birisidir. Severek çözülen kare ve çengel bulmacalarda tehlikeli durum sözcüğünün karşılığı da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Tehlikeli durum ifadesinin beş harfli eş anlam ifadesi vardır. Tehlikeli durum için verilen karşılıklar için "varta" cevabını vermek mümkündür.

Bulmacada Tehlikeli Durum Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmacada karşılaştığımız kelimelerin diğer anlamları da çok sık görülür. Bulmaca çözerken her ifadenin yan anlamlarını bilmenin bu nedenle büyük faydası vardır. Harf harf verilen bulmacada tehlikeli durum ifadesinin ne anlama geldiği merak edilmiştir. Tehlikeli durum cevabı ifadesinin ne anlama geldiği internette araştırılmıştır. Sadece beş harften oluşan bu ifadenin eş anlamlısı varta şeklinde olacaktır. Kare ve çengel bulmaca çözenlerin vereceği cevap bu olmalıdır.