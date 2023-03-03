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Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:04 Son Güncelleme: 3.3.2023 11:04

Tehlikeli Köpek Balığı Türleri Nelerdir? En Küçük ve En Büyük Köpek Balığı Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Dünya'nın en tehlikeli canlıları arasında yer alan Köpek Balığı türleri oldukça fazladır. Bu tehlikeli canlıların en tehlikeli köpek balığı cinsleri ve özellikleri diğerlerine göre farklılık gösterir. Türkiye'de kaç tür köpek balığı var, sorusuna yanıt olarak otuz dört çeşit köpek balığı olduğunu ve tehlikelilerinin de arasında bulunduğunu söyleyebiliriz. Dünyada üç yüz elli köpek balığı türünden en küçük ve en büyük köpek balığı türleri sıkça merak edilen konular arasında yer alır.

Tehlikeli Köpek Balığı Türleri Nelerdir? En Küçük ve En Büyük Köpek Balığı Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Dünya'nın birçok yerinde bulunan Köpek Balığı türleri oldukça fazladır. Özellikle korku filmlerinde yer alan en tehlikeli köpek balığı cinsleri ve özellikleri de farklılık gösterir. Türkiye'de kaç tür köpekbalığı var, dediğimizde Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde toplam otuz dört çeşit köpek balığı olduğunu görürüz. Dünyada ise toplam üç yüz elli tür köpek balığı vardır. Bu türlerden bazıları da en küçük ve en büyük köpek balığı türleri arasında yer alır.

Tehlikeli Köpek Balığı Türleri Nelerdir?

Köpek balıkları, en eski fosil kalıntılarına göre 400 milyon yıl öncesinden beri okyanuslarda yaşayan büyük bir balık grubudur. Kıkırdaklı balıklar sınıfında yer alan köpek balıkları; kıkırdaklı bir iskelet, beş veya altı çift solungaç ve birkaç sıra diş gibi çok özel özelliklere sahiptir. Yaklaşık 350 tür köpek balığı, dünya okyanuslarında yaşamlarını sürdürmektedir. Bunlar arasından en fazla bilinen köpek balıkları türleri ve özellikleri şunlardır:

  • Melek Köpek Balığı
  • Çekiç Kafalı Köpek Balığı
  • Mavi Köpek Balığı
  • Boğa Köpek Balığı
  • Büyük Beyaz Köpek Balığı
  • Balina Köpek Balığı
  • Kaplan Köpek Balığı
  • Fırfırlı Köpek Balığı
  • Limon Köpek Balığı
  • Mako Köpek Balığı
  • Leopar Köpek Balığı
  • Dev Ağızlı Köpek Balığı
  • Büyük Camgöz
  • Hemşire Köpek Balığı
  • Megalodon Köpek Balığı
  • Siyah Uçlu Resif Köpek Balığı

En Küçük ve En Büyük Köpek Balığı Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Köpek balıkları her boyutta olabilir. En büyük köpek balığı, uzunluğu 13,7 metre olan balina köpek balığıdır. Yaklaşık 36.000 kilo ağırlığında olan bu tür aynı zamanda balıkların da en büyüğü olarak kabul edilir. Belirtilen bu boyutların üzerinde balina köpek balıkları bildirilmiştir ancak raporlanmamıştır. Sırtları gri, mavi veya kahverengi renktedir ve hafif lekelerle kaplıdır. Balina köpek balıkları Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanuslarındaki ılık sularda bulunur. Büyük boyutlarına rağmen, balina köpek balıkları, kabuklular ve plankton dâhil olmak üzere okyanustaki en küçük canlılarla beslenir. En küçük tür olan cüce fener köpek balığının boyu yaklaşık 15 santimetredir.

Zaman zaman insanlara saldırmaları ya da balıkçılara yakalanmaları ile basında yer alan ve birçok korku filmine malzeme olan 'denizin canavarları' ,Türk denizlerinde de yaşıyor. 350 köpekbalığı türünden 34'ü Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaşadığı köpekbalıkları, sıcak denizleri tercih etmeleri nedeniyle yaşam alanı olarak özellikle Akdeniz'i tercih ediyor. Ancak 350 tür içinde insanlara saldıran ve tehlikeli olduğu bilinen 4 köpekbalığı türü var. Bu türlerden 3'ünün Türk denizlerinde var olduğu biliniyor. Bu türler, Boz Camgöz, Büyük Beyaz Köpekbalığı ve Büyük Camgözdür.

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Tehlikeli Köpek Balığı Türleri Nelerdir? En Küçük ve En Büyük Köpek Balığı Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri
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