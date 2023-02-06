Tek Başına Anlamı Olmayan Kelimeler Nelerdir? Tek Başına Anlam İfade Etmeyen Sözcükler Hangileri?

Edat ya da ilgeç olarak bilinen tek başına anlamı olmayan kelimeler neler sorusu için araştırmamızı yaptık. Bu kelimeler, kelime ya da kelime gruplarına birbirlerine bağlar. Bu yüzden tek başına anlamı olmayan sözcükler hangileridir bilmekte fayda var. Bunu bilmek isteyenlere haberimizin devamında bekleriz. Çünkü içeriğimizin kalan kısmında tek başına anlamı olmayan kelimeler neler sorusunu detaylarıyla cevaplandıracağız.

Tek Başına Anlamı Olmayan Kelimeler Neler?

Tek başına anlamı olmadığı halde, cümle içinde kelimeler arasında anlam bütünlüğü kuran kelimelere edat yada ilgeç denilmektedir. Bu sözcükler cümlelerin anlamlı bir şekilde kurulmasına yardım ederler. Yani anlam tamamlaması yaparlar. Tek başına anlamı olmayan kelimeler edat veya bağlaçtır. Bu kelimeler cümle içinde anlam kazanır ve bu kelimelerin görevi kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlamaktır. Genellikle 2. sınıf veya 3.sınıf ile alakalı bir konudur. En sık kullanılan örnekleri şunlardır;

Gibi : beraber kullanıldığı kelimeye eşlik ,benzerlik anlamı katmaktadır.

Örnekler:

Gözlerin yıldızlar gibi parlak.

Göre: Yönünden ve karşılaştırma anlamı katmaktadır.

Örnekler:

Duyduklarıma göre ikisi de bunu biliyormuş.

Ahmet Ali'ye göre daha uzun.

Kadar: Kullanıldığı cümlelerde benzerlik, karşılaştırma, yakınlık ölçü anlamı katmaktadır.

Örnekler:

Seni kardeşim kadar severim. (Benzerlik ölçü)

Yirmi kilo kadar elma sattık. (Aşağı, yukarı)

Akşama kadar kitap okudum. (Zaman, değin)

İle: Araç, alet, birliktelik, beraberlik, durum ve neden bildirir. Başındaki -i düşerek genellikle eklendiği kelime ile bitişik yazılır.

Örnekler:

Ankara'ya uçakla gittim. (Araç)

Teyzem çocuklarıyla eve gidiyor. (Birlikte)

Sevinçle evden çıktı. (Durum).

İçin : Neden ve amaç bildirir. Hakkında ve yüzünden anlamlarını ifade eder.

Örnekler:

Araba alabilmek için çok çalışıyorum. (Neden)

Ders çalışmak için gece uyumuyorum. (Neden)

Sınavı geçmek için çok çalışıyorum. (Amacıyla)

Senin için bir şey söylemediler. (Hakkında)

Üzere: Kullanıldığı cümlelere 'amaç, şart , zaman' gibi kavramlar katar.

Örnekler:

Yarına geri getirmek üzere bisikletimi alabilirsin. (Şart)

Güneş batmak üzere. (Zaman)

Kitap okumak üzere odasına gitti. (Sebep)

Karşı: Kullanıldığı cümlelere 'doğru ,hakkında' anlamı katar.

Örnekler:

Müziğe karşı ilgim hiç yok.

İyiliğe karşı iyilik yapmak gerek.

Tek başına anlamsız kelimelerin kalanı ise şunlardır;

açıkçası, ama, ancak, bile, çünkü, dahi, de, demek ki, fakat, gene, gerek, gerekse, göre, ha, hâlbuki, hatta, hele, hem, hem de, ile, ise, ister, isterse, isterseler, kâh, kısacası, ki, lâkin, madem, madem ki, nasıl ki, ne var ki, ne yazık ki, nede, nitekim, oysa, oysaki, öyle ki, öyleyse, üstelik, ve, veya, veyahut, yada, ya, yahut, yalnız, yeter ki, yine, yoksa, zira