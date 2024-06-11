Tek Eş Anlamlısı Nedir? Tek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Tek kelimesi anlam yönünden zengin bir kelimedir ve birçok anlama sahiptir. Genel olarak eşi, benzeri olmayan anlamında kullanılan tek kelimesi ayrıca TDK' ya göre birbirini tamamlayan aynı türden nesnelerden her biri anlamında da kullanılır. Tanıma uygun olarak tek kelimesi eş anlamlıları ile kullanıldığında ifade de bir bozulma olmaz. Tek eş anlamlısı nedir, tek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına uygun olarak çeşitli ifadeler oluşturabilirsiniz.

Tek Eş Anlamlısı Nedir?

Tek kelimesi birçok eş anlamlı kelimeye sahiptir. Bunlardan bazıları: Bir, biricik, eşsiz, nadide, yegane kelimeleridir.

Tek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Tek kelimesi genellikle eşi, benzeri olmayan anlamında kullanılmaktadır. Kelimenin eş anlamlıları da eşi, benzeri olmayan tanımını desteklemektedir. Bu kelimeler: Bir, biricik, eşsiz, yegane, nadide kelimeleridir.

Tek Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı