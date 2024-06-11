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Haberler Eğitim Haberleri Tek Eş Anlamlısı Nedir? Tek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:54 Son Güncelleme: 11.6.2024 10:55

Tek Eş Anlamlısı Nedir? Tek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olup anlam yönünden aynı veya benzer olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanıldığı zaman anlam yönünden bir boşluk oluşturmaz. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de olan tek kelimesinin de birçok eş anlamlısı vardır. Tek eş anlamlısı nedir, tek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına uygun olarak çeşitli örnekler oluşturabiliriz.

Tek Eş Anlamlısı Nedir? Tek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Tek kelimesi anlam yönünden zengin bir kelimedir ve birçok anlama sahiptir. Genel olarak eşi, benzeri olmayan anlamında kullanılan tek kelimesi ayrıca TDK' ya göre birbirini tamamlayan aynı türden nesnelerden her biri anlamında da kullanılır. Tanıma uygun olarak tek kelimesi eş anlamlıları ile kullanıldığında ifade de bir bozulma olmaz. Tek eş anlamlısı nedir, tek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına uygun olarak çeşitli ifadeler oluşturabilirsiniz.

Tek Eş Anlamlısı Nedir?

Tek kelimesi birçok eş anlamlı kelimeye sahiptir. Bunlardan bazıları: Bir, biricik, eşsiz, nadide, yegane kelimeleridir.

Tek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Tek kelimesi genellikle eşi, benzeri olmayan anlamında kullanılmaktadır. Kelimenin eş anlamlıları da eşi, benzeri olmayan tanımını desteklemektedir. Bu kelimeler: Bir, biricik, eşsiz, yegane, nadide kelimeleridir.

Tek Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

  • Yegane istediği huzurlu olmaktı.
  • Biricik kardeşi hasta oldu.
  • Mücevherlerin hepsi eşsiz birer parçaydı.
  • En nadide yemek takımlarını bizim için çıkardı.

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Tek Eş Anlamlısı Nedir? Tek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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