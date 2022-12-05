Tek kelimesi cümle içinde ve günlük konuşmalarda sıklıkla denk gelinen bir cümledir. Tek kelimesinin zıt anlamı vardır lakin zıt anlamından önce tek kelimesi ne anlama gelir onu öğrenirsek zıt anlamlısını öğrenmek ve onu akılda tutmak daha pratik olacaktır. Tek kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre şöyledir;

Tek kelimesi, eşi benzeri olmayan ve bir tane anlamına gelir.

Örneğin:

'' Bu evde benim için önemli olan tek insan sensin. ''

Tek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre tek kelimesinin zıt anlamlısı çift kelimesidir. Çift kelimesi de yine zıt anlamlısı tek kelimesi gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden birisidir. Çift kelimesi, birbirini bütünleyen iki tekten oluşan şeyleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

Örneğin:

'' O ayakkabıların bir de kırmızı olan modelinden bir çift almak istiyorum. ''

Tek Kelimesine Benzer Kelimeler

Kelimeler bakımından oldukça çeşide sahip bir dilimiz olduğu için kelimelerin benzer anlamlı ve eş anlamlısı kelimeleri vardır. Bunları bilmek ve kullanmak dil bilgimizi geliştirirken aynı zamanda kendimizi çok daha güzel ifade etmemize fayda sağlar. Tek kelimesinin eş anlamlısı ve benzer anlamlı kelimeleri şöyle sıralayabiliriz;