Tek tip kıyafetten herkes memnun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, göreve geldikten sonra başlattığı 'Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiği illerdeki okullarda öğretmenlerle bir araya geldiğinde sık sık dile getirilen 'okul forması uygulaması' taleplerinin ardından yapılan yönetmelik değişikliği, 6 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu kapsamda uygulamanın sahadan geri dönüşüne ilişkin öğretmen ve velilerle okullardaki kıyafet uygulamasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışması yürütüldü. Veliler ve öğretmenlere yönelik ayrı ayrı anket formları hazırlanarak uygulanan çalışmaya 32 bin 945 öğretmen, 407 bin 207 veli katılım sağladı. Yüzde 52.7'si ilkokul, yüzde 47'si ortaokul ve yüzde 0.3'ü yatılı bölge ortaokulu öğretmenlerinden oluşan öğretmenlere yönelik yapılan ankette, katılımcıların yüzde 94'ü okul kıyafeti uygulama değişikliğini 'olumlu' olarak değerlendirdi. Öğretmenlerden okul kıyafeti uygulamasından memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 94.6 olurken, yüzde 92.2'si uygulamanın okul içi disiplinin sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Velilere yönelik yapılan ankette ise, okul kıyafeti uygulama değişikliğini "olumlu" olarak değerlendiren katılımcı oranı yüzde 81, uygulamadan memnun olduğunu ifade eden katılımcı oranı yüzde 85.5 oldu. Katılımcıların yüzde 79,7'si, okul kıyafetinin çocukları için rahat ve kullanışlı olduğunu, yüzde 78,7'si ise çocuklarının hareket özgürlüğü ile günlük okul aktivitelerini desteklediğini belirtti.