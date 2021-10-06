Tek ve çift doğal sayılar nelerdir, nasıl bulunur? Tek ve çift sayı nedir?

İlkokulda öğretilen konulardan biri olan tek ve çift sayılar oldukça kolay ayırt edilebilen ve kolay pekişen sayı gruplarındandır. Öğrencilere bol bol ödev olarak da verilen bu konu birçok insanı tek ve çift sayılar hangileridir diye sorgulamaya sevk etmektedir. Bu başlık altında tek ve çift sayılar ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını derledik…

TEK VE ÇİFT DOĞAL SAYILAR

Matematikte bir sayının çift sayı ya da tek sayı olması durumu parite olarak adlandırılır. Çift sayılar, 2 sayısına kalansız olarak bölünebilen sayılardır. Bir diğer ifade biçimi ile ikinin tam katı olan sayılar çift sayılardır. Tek sayılar ise ikiye kalansız olarak bölünemeyen ve ikinin katı olmayan sayılardır.

TEK VE ÇİFT SAYI KURALLARI

Tek ve çift sayıların bazı kuralları vardır. Çift sayı nedir sorusuna 2 ve 2'nin tam katı olan sayılar cevabını verebiliriz. Aynı zamanda 0 da bir çift sayıdır. Tek sayı nedir sorusuna ise 2'nin tam katı olmayan ve 2'ye kalansız olarak bölünemeyen sayılardır cevabını verebiliriz. Tek sayılar ve çift sayıların belli başlı kuralları ise şunlardır:

2 ve daha fazla basamaklı sayıların tek ya da çift olduğunu anlamak için birler basamağına bakmak gerekmektedir. Eğer bu sayının birler basamağındaki rakam tek sayı ise sayı tek; çift sayı ise sayı çifttir.

Matematikte parite adı verilen bir denklik sistemi vardır. Çift sayılar kendi aralarında aynı pariteye sahipken tek sayılar da aynı şekilde kendi aralarında aynı pariteye sahiplerdir.

Çift sayılar kendi aralarında toplandığında ya da çıkartıldığında çıkan sonuç bir çift sayı olacaktır.

Tek sayılar kendi aralarında toplandığında ya da çıkartıldığında sonuç çift sayı olacaktır.

Bir çift sayı ve bir tek sayı toplandığında ya da çıkartıldığında sonuç tek sayı olacaktır.

Çift sayılar kendi aralarında çarpıldığında sonuç çift sayı olacaktır.

Tek sayılar kendi aralarında çarpıldığında sonuç tek sayı olacaktır.

Bir çift sayı ile bir çift sayı çarpıldığında sonuç çift sayı olacaktır.

İki tam sayının birbirlerine bölünmesi sonucu çıkan sonuç her zaman tam sayı olmayabilir. Bu sebeple bölme işlemlerinde kesin bir teklik veya çiftlikten söz edemeyiz.

TEK SAYILAR NELERDİR

Tek sayılar, 2 ile kalansız bölünemeyen bir diğer deyişle 2 rakamının tam katı olmayan sayılardır. Tek sayılar sonsuza kadar giderler. Tek sayılara örnek olarak şu sayıları verebiliriz:

1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 …

ÇİFT SAYILAR NELERDİR?

Çift sayılar 2 rakamına tam bölünen bir diğer söyleyişle 2 rakamının tam katı olan sayılardır. Aynı zamanda 0 sayısı da bir çift sayıdır. Çift sayılar sonsuza kadar gitmektedir. Çift sayılara örnek olarak şu sayılar gösterilebilir:

0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 …

TEK VE ÇİFT SAYILAR NASIL BULUNUR?

Bir sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğunu anlamak için birler basamağına bakmak gerekmektedir. Eğer sayının birler basamağında 1 – 3 – 5 – 7 – 9 rakamlarından biri varsa sayı tek; 0 – 2 – 4 – 6 – 8 rakamlarından biri varsa sayı çift sayı olacaktır.