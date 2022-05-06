Tek Yumurta İkizleri Nasıl Oluşur? Tek Ve Çift Yumurta İkizi Neden Ve Nasıl Olur?

Her 80 doğumdan yalnızca 1 tanesi ikiz doğum olarak karşımıza çıkar. İkiz doğumların üçte biri tek yumurta ikizi, üçte ikisi ise çift yumurta ikizidir. Nadir olarak görülmesi sebebiyle tek yumurta ikizleri nasıl oluşur sorusunun cevabı uzun zamandır insanların yanıtını aradığı bir sorudur. Ayrıca öğrenciler de derslerinde ve sınavlarında bu soruyla ve tek ve çift yumurta ikizinin neden ve nasıl olur sorusu ile sıkça karşılaşırlar.

Tek Yumurta İkizi Nasıl Oluşur?

Tek yumurta ikizleri, yanı monozigot ikizler, isminden anlaşılacağı üzere döllenmiş olan bir yumurtanın (zigot) mitoz bölünmesiyle oluşur. Tek yumurta ikizleri, aynı sperm ve yumurtanın genetik bilgilerini aldığı bu nedenle de genetik olarak aynı bilgileri taşıdıkları için fiziksel özellikleri de aynı olur. Dolayısı ile çoğu tek yumurta ikizlerini birbirinden ayırt etmek oldukça zordur.

Dünya üzerinde görülen her 250 gebeliğin yalnızca 1 tanesinde görülen tek yumurta ikizlerinde, yumurtanın döllendikten ne kadar süre sonra mitoz bölünme geçirip ikiye bölündüğü de ikizler arasında değişiklik oluşturan bir faktördür. Döllenmeden sonraki ilk 72 saatte görülen bölünmelerde, iki amniyon zarı ve iki plasenta oluşur. 8. gün oluşan mitoz bölünmede ise bir amniyon zarı ve bir plasenta oluşur; bu durum yalnızca tek yumurta ikizlerinin %8'inde görülür. 8. günden sonra oluşan bölünmelerde yapışık ikizlik yani siyam ikizliği durumu oluşur.

Çift Yumurta İkizi Nasıl Oluşur?

Çift yumurta yani dizigot ikizler, iki ayrı yumurtanın iki ayrı sperm tarafından döllenmesi ile oluşur. Genetik olarak aynı değildirler. Bu sebeple dış görünüşleri birbirinden farklıdır. Dizigot ikizlerinin %30'u farklı cinsiyete sahip, %70'i ise aynı cinsiyete sahip olarak doğmuştur. Çift yumurta ikizleri çoğul gebeliklerin %75'ini oluşturan bir durumdur.