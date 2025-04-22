Tekerleği İlk Kez Bir Arabada Kullanan Uygarlık Hangisidir? Tekerlek Arabada İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Tekerlek, insanlık tarihinin en devrimci icatlarından biridir. Taşımacılıktan tarıma, sanayiden eğlenceye kadar pek çok alanda çığır açan bu basit ama etkili araç, binlerce yıldır hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ancak, tekerleğin ilk kez bir arabada kullanılması, bu uzun ve etkileyici tarihin nispeten yakın bir dönemine denk gelir. Tekerleği ilk kez bir arabada kullanan uygarlık hangisidir, arabada ilk ne zaman kullanıldı sorularıyla bu konunun ayrıntılarına inmek doğru olacaktır.

Tekerleği İlk Kez Bir Arabada Kullanan Uygarlık Hangisidir?

Bilinen en eski tekerlek örneği, M.Ö. 3500–3000 yıllarına tarihlenmektedir.

Bu dönemde tekerleğin ilk kez Mezopotamya'da kullanıldığına dair arkeolojik bulgular mevcuttur.

Ancak bu ilk tekerlekler sabit eksende dönen taş veya tahtadan yapılmış taşımaya uygun olmayan disklerdi.

Tekerleğin bir taşıma aracıyla birlikte ilk kez kullanılması, yine Mezopotamya Uygarlığı dönemine denk gelir.

En eski tekerlekli araba tasvirleri, M.Ö. 3000–3200 yılları arasında Uruk ve Sümer şehirlerinde bulunmuştur.

Arkeologlar, bu döneme ait bazı kil tabletler ve taş kabartmalar üzerinde dört tekerlekli, öküzlerin çektiği arabaların izlerine rastlamıştır.

Tekerlek Arabada İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Tekerlek, ilk kez arabada M.Ö. 3000 ila 3500 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarih aralığı, insanlık tarihinde ilk tekerlekli taşıma aracının ortaya çıktığı dönemi temsil eder. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yaşayan Sümerler, hem tekerleği hem de onu taşıma amacıyla kullanan ilk uygarlık olarak kabul edilir. M.Ö. 3200–3000 dönemine ait kil tabletlerde ve taş kabartmalarda, öküzlerin çektiği dört tekerlekli tahtadan yapılmış arabalar açık şekilde betimlenmiştir.

Modern anlamda "araba" olarak tanımladığımız, kendi kendine hareket edebilen motorlu taşıtlarda tekerleğin ilk kez kullanılması, tekerleğin icadından binlerce yıl sonra gerçekleşmiştir. Otomobilin icadı, 18. ve 19. yüzyıllardaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.