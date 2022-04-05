Tekerleği Kim İcat Etti? İlk Tekerlek (Araba Lastiği) Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Ulaşımda çok önemli bir öğe de olsa tekerleğin icat edilmesi ilk zamanlar farklı bir amaç içindi. Günümüzün modern lastiklerinin ve tekerlerin geçmişi çok uzun yıllar öncesinde dayanıyor. Toplumlar tekerleklerin sürekli olarak gelişmesini sağlamış ve bugün çok modern yapıda tekerlekler üretilmeye başlanmıştır. İlk tekerlek (araba lastiği) ne zaman, kim tarafından ve kaç yılında icat edildi sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Tekerleği Kim İcat Etti?

Tekerlek ilk olarak medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'da ortaya çıktığı biliniyor. Bu konuda çok net bilgiler olmamakla birlikte milattan önce 4200- 4000 tarihlerini işaret ettiği söylenebilir. İlk üretildiklerinde amacı ulaşımı sağlamak değildi. Aksine çanak ve çömlekçi çarkı olarak üretilmişilerdir.

İlk Tekerlek Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Dünyanın farklı yerlerinde üretilen tekerlekler ulaşım dışında farklı amaçlar için kullanılmıştır. Tekerlek ile ilgili olan en eski buluntular Sümerlerin çizdiği çeşitli çizgi sembollerdir. Bunlar da M.Ö. 3500'lü yıllarda çizilmişlerdir.

Tekerleği İlk Olarak Hangi Uygarlık Bulmuştur?

Tekerleği ilk olarak resmeden uygarlık Sümerler olarak bilinmektedir. Ancak kimin ve ne şekilde icat ettiği konusunda çok fazla net bilgiler bulunmuyor. Bu alanda en bilinen varsayımlardan birisi General Frugier tarafından öne sürülen varsayımlardır. Bu varsayımlara göre lastiğin geçmişi Sümerlerden de geriye Yontma Taş Devri'ne kadar gitmektedir.

Araba Lastiği İlk Ne Zaman Bulundu?

Araba lastiklerinin bulunması ile birlikte ulaşımda büyük bir devrim yaşandı denilebilir. Tarihte araba lastiklerinin ilk olarak milattan önce kullanıldığı biliniyor. Milattan önce 800-450 tarihleri arasında Kelt savaş arabalarında kullanılan birtakım demir çerçeveler araba lastiklerinin ilk türlerini oluşturuyor.

Daha sonra ise 1847 yılında İskoç mucit Robert William Thomson modern lastik yapısının ilk örneklerinin patentini almıştır. Bu lastiklerin seri üretimine ise 1888 senesinde başlanmıştır.

İlk Tekerlek (Araba Lastiği) Ne Zaman, Kim Tarafından ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Ulaşım ve taşımacılık sektörünün en önemli aracı hiç şüphesiz lastiklerdir. Bu nedenle de lastiklerin gelişim tarihi son derece uzundur. Robert William Thomson araba lastiklerinin ilk patentini alan kişi olsa da ilk araba lastiklerinin tarihi çok daha gerilere kadar uzanmaktadır.