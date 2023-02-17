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Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:10 Son Güncelleme: 17.2.2023 10:10

Tekil Zıt Anlamlısı Nedir? Tekil Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Tekil kelimesi anlam olarak teklik, birden fazla olmayan anlamını taşıyor. Tekil kelimesi kullanım alanı olarak zengin değildir. Cümle içerisinde tek bir şeyden veya kişiden bahsederken tekil ifade kullanımından yararlanılıyor. Tekil kelimesinin anlamını daha iyi kavrayabilmek için zıt (karşıt) anlamını bilmek de önem taşıyor.

Tekil Zıt Anlamlısı Nedir? Tekil Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Tekil kelimesi dilbilgisinde isim olarak kullanılıyor. Tek bir varlığı temsil eden isimlere tekil deniyor. Bu nedenle tekil ifadesinin sadece tek bir anlamı yer alıyor. Böylece tekil kelimesinin mecaz gibi anlamını değiştirecek ögeler de bulunmuyor. Bu yazımızda tekil kelimesinin örnek cümleleri ve zıt anlamlısına yer veriyoruz.

Tekil Kelimesinin Anlamı Nedir?

Tek bir varlık veya olaydan bahsederken kullanılan ifadeye tekil ifade deniyor. Tekil kelimesinin eş anlamlıları ise şöyledir;

  • Biricik
  • Bir tane
  • Müfret

Tekil kelimesi ile alakalı cümleler ise şu şekildedir;

  • Kardeşim bu sene dokuz yaşına girecek.
  • İtfaiyenin kurtardığı kedi hemen battaniyeye sarıldı.
  • En sevdiği öğretmeni için resim çizmiş.
  • Ağacın gövdesi zarar görmüş.
  • Tavan arasından gelen ses dikkatini çekti.

Tekil Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Tekil kelimesinin zıt (karşıt) anlamına ''çoğul'' deniyor. Tek bir varlık ya da olaydan bahsedilirken tekil ifadesinden yararlanılıyor. Birden fazla kişi ya da olaydan bahsedilirken ise çoğul ifadelerden yararlanılıyor. Buna göre çoğul ifadesi tekil ifadesinin tam tersi anlamını taşıyor. Çoğul kelimesinin anlamını tam olarak kavrayabilmek için tekil isimlerin sonuna eklenen -ler, -lar eklerine bakabilirsiniz. Çoğul kelimesinin eş anlamlıları, çokluk, çoğunluk kelimeleridir. Çoğul isimlerin yer aldığı örnekler ise;

  • Bu sokakta pembe panjurlu evler bulunuyor.
  • Arkadaşım en çok aşk romanlarını okur.
  • Çocuğunun yaptığı resimleri bir kutuda saklıyor.
  • Çamaşırları asmalıyız.
  • Bu ağacın yaprakları sararmış.

Çoğul Kelimesinin Kullanım Alanları

Çoğul ifadesi çokluk ekinin kullanılması ile meydana geliyor. Türkçede çoğul ismin kattığı anlamın kullanıldığı cümleye göre değişkenlik gösterdiği durumlar olabiliyor. Çoğul isimler ve kattığı anlamlar için örnekleri inceleyebilirsiniz.

  • Seni dünyalar kadar seviyorum. (Abartma anlamı taşıyor.)
  • Halil Beyler sizi görmek istiyor. (Saygı anlamı taşıyor.)
  • Daha nice Fatihler yetiştireceğiz. (Benzerlik anlamı taşıyor.)
  • Ayşeler bize gelecek. (Aynı isimle anılan birden fazla kişiyi bildirme anlamı taşıyor.)
  • Yıllar yılı kovaladı. (İkilem anlamı taşıyor.)

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Tekil Zıt Anlamlısı Nedir? Tekil Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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