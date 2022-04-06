Tekirdağ İlçeleri: Tekirdağ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tekirdağ önemli tarım arazilerine sahip şehirlerden biridir. Buğday ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin bol miktarda yetiştirildiği bir yerdir. Aynı zamanda arpa ve şeker pancarı üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Şehirde birçok farklı alanda kurulan üretim tesisleri son yıllarda şehre olan göç miktarını da artırmıştır. Özellikle ilçeleri arasında bulunan Çorlu en fazla göç alan ilçesidir. Bu nedenle nüfus miktarı da fazla bir ilçe olarak öne çıkar. Tekirdağ ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var nüfusu kaç gibi soruları sizler için araştırdık.

Tekirdağ İlçeleri

Tekirdağ şehrinde toplamda 11 tane ilçe bulunuyor. Nüfus yoğunluğu en az olan ilçeler Muratlı ilçesi ile Marmara Ereğlisi'dir. Şarköy ise Tekirdağ'ın turistik ilçelerindendir. Şarköy İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na sınır komşusu olduğu için de dikkati üzerine çeker. Yaz aylarında bu ilçede nüfus oldukça artış gösterir. Tekirdağ'ın ilçeleri ve merkezindeki nüfusu 1990 yılından itibaren oldukça fazla artmaya başlamıştır.

Tekirdağ'ın İlçeleri

Tekirdağ ilçeleri nüfus sayısına göre farklılık gösteriyor. Bu ilçeler arasında şunları saymak mümkün olabilir:

Çerkezköy

Çorlu

Ergene

Hayrabolu

Kapaklı

Malkara

Marmaraereğlisi

Saray

Şarköy

Süleymanpaşa

Şeklinde 11 tane ilçesi bulunuyor. Tekirdağ ilinde toplamda 366 tane mahalle bulunuyor. Bu ilçeler arasında en fazla mahalle sayısına sahip olan ilçe 52 mahalle ile Hayrabolu ilçesidir. Sonraki ise 31 mahalle ile Şarköy'dür. Çorlu nüfus bakımından en yoğun ilçedir. Bununla birlikte Marmaraereğlisi nüfus bakımından çok daha az bir sayıya sahiptir.

Tekirdağ Merkez İlçeleri

Tekirdağ'ın nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeleri merkez ilçe olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda şehir merkezine en yakın olanlar da yine merkez ilçe konumundadır. Son yasal düzenlemelere göre tüm ilçeler merkeze bağlanmıştır.

Tekirdağ İlçeler Haritası

Tekirdağ ilçeler haritası üzerinden rahatlıkla ilçelerin konumlandırıldığı yerler hakkında bilgi edinebilirsiniz:

Tekirdağ İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tekirdağ ilinin 2022 verilerine göre nüfus miktarı 1.140.616 kişidir. Bu nüfus hesaplaması eski dönemlerdeki nüfus hesaplamalarına göre belirlenmiştir. İlin yüzölçümü ise 6.339 km2'dir. Tekirdağ genel olarak nüfus yoğunluğu ise 176/ km2'dir. İlçelere göre nüfus miktarı şu şekildedir: