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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:59 Son Güncelleme: 6.4.2022 12:00

Tekirdağ İlçeleri: Tekirdağ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tekirdağ İlçeleri: Tekirdağ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tekirdağ Marmara Bölgesi’nin en gelişmiş şehirleri arasında yer alıyor. İstanbul ile sınır komşusu olan şehir, aynı zamanda Kırklareli, Edirne ile komşudur. Güney tarafında Çanakkale ile komşu olan Tekirdağ birçok yönden gelişmiş bir şehirdir. Tekirdağ ilçeleri de merkez kadar gelişme göstermiştir. Ancak bazı ilçelerin çok yoğun nüfuslu olmaması gelişmişlik açısından geride kalmasına neden olmuştur. Tekirdağ ilçeleri ve nüfus miktarları hakkında birçok detayı yazımızdan okuyabilirsiniz.

Tekirdağ önemli tarım arazilerine sahip şehirlerden biridir. Buğday ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin bol miktarda yetiştirildiği bir yerdir. Aynı zamanda arpa ve şeker pancarı üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Şehirde birçok farklı alanda kurulan üretim tesisleri son yıllarda şehre olan göç miktarını da artırmıştır. Özellikle ilçeleri arasında bulunan Çorlu en fazla göç alan ilçesidir. Bu nedenle nüfus miktarı da fazla bir ilçe olarak öne çıkar. Tekirdağ ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var nüfusu kaç gibi soruları sizler için araştırdık.

Tekirdağ İlçeleri

Tekirdağ şehrinde toplamda 11 tane ilçe bulunuyor. Nüfus yoğunluğu en az olan ilçeler Muratlı ilçesi ile Marmara Ereğlisi'dir. Şarköy ise Tekirdağ'ın turistik ilçelerindendir. Şarköy İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na sınır komşusu olduğu için de dikkati üzerine çeker. Yaz aylarında bu ilçede nüfus oldukça artış gösterir. Tekirdağ'ın ilçeleri ve merkezindeki nüfusu 1990 yılından itibaren oldukça fazla artmaya başlamıştır.

Tekirdağ'ın İlçeleri

Tekirdağ ilçeleri nüfus sayısına göre farklılık gösteriyor. Bu ilçeler arasında şunları saymak mümkün olabilir:

  • Çerkezköy
  • Çorlu
  • Ergene
  • Hayrabolu
  • Kapaklı
  • Malkara
  • Marmaraereğlisi
  • Saray
  • Şarköy
  • Süleymanpaşa

Şeklinde 11 tane ilçesi bulunuyor. Tekirdağ ilinde toplamda 366 tane mahalle bulunuyor. Bu ilçeler arasında en fazla mahalle sayısına sahip olan ilçe 52 mahalle ile Hayrabolu ilçesidir. Sonraki ise 31 mahalle ile Şarköy'dür. Çorlu nüfus bakımından en yoğun ilçedir. Bununla birlikte Marmaraereğlisi nüfus bakımından çok daha az bir sayıya sahiptir.

Tekirdağ Merkez İlçeleri

Tekirdağ'ın nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeleri merkez ilçe olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda şehir merkezine en yakın olanlar da yine merkez ilçe konumundadır. Son yasal düzenlemelere göre tüm ilçeler merkeze bağlanmıştır.

Tekirdağ İlçeler Haritası

Tekirdağ ilçeler haritası üzerinden rahatlıkla ilçelerin konumlandırıldığı yerler hakkında bilgi edinebilirsiniz:

Tekirdağ İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tekirdağ ilinin 2022 verilerine göre nüfus miktarı 1.140.616 kişidir. Bu nüfus hesaplaması eski dönemlerdeki nüfus hesaplamalarına göre belirlenmiştir. İlin yüzölçümü ise 6.339 km2'dir. Tekirdağ genel olarak nüfus yoğunluğu ise 176/ km2'dir. İlçelere göre nüfus miktarı şu şekildedir:

İlçe

Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

Çorlu

284.907

145.330

139.577

Süleymanpaşa

210.547

106.592

103.955

Çerkezköy

196.736

101.592

95.144

Kapaklı

130.817

67.830

62.983

Ergene

66.028

34.313

31.715

Malkara

51.616

26.335

25.281

Saray

50.396

25.718

24.676

Şarköy

33.062

16.627

16.435

Hayrabolu

31.245

16.129

15.116

Muratlı

29.716

15.160

14.556

Marmaraereğlisi

28.336

14.729

13.607

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Tekirdağ İlçeleri: Tekirdağ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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