Tekirdağ, düzenlediği türlü festivaller ile birlikte Türkiye'den ve dünyadan birçok turisti kendine çekmektedir. Bu ilimiz deniz kıyıları ile de yazın tadını çıkarmak için de iyi bir tatil durağıdır. Bu ilimizin yüz ölçümü 6.190 km2 dir. Tekirdağ'ın deniz seviyesinden yüksekliği 37 metre ve il plaka kodu 59'dur.

TEKİRDAĞ NEREDE?

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin buluştuğu önemli bir şehir olan Tekirdağ, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'nde bulunur. Bu güzide ilimiz bu bölgenin Ergene Bölümü'nde yer alır. Bu ilimize sınır komşuluğu yapan illerimiz ise; doğu sınırında İstanbul, kuzey sınırında Kırklareli, batı sınırında Edirne ve güneybatı sınırında Çanakkale'nin bir bölümü yer almaktadır. Ayrıca bu ilimizin güneydoğusunun Marmara Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

TEKİRDAĞ HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Tekirdağ, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'nde bulunur. Bu güzide ilimiz bu bölgenin Ergene Bölümü'nde yer alır. Bu şehrin çevresindeki şehirler; İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'dir. Ayrıca bu ilimizin güneydoğusunun Marmara Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

TEKİRDAĞ NÜFUSU

Tekirdağ, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir 2021 verilerine göre Türkiye iller nüfus sıralamasında 21. sırada yer alır. Tekirdağ nüfusu 1.081.065'tir. Bu nüfusun 528.478'i kadın ve 552.587'si erkektir.

TEKİRDAĞ İLÇELERİ

Tekirdağ'a ait 11 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: