Tekirdağ NKÜ, YÖK tarafından Gıda Biyoteknolojisi alanında uzmanlaşan üniversite seçildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2 Mayıs 2023 tarihinde YÖK Konferans Salonu'nda yapılan toplantıyla "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi"ni tanıtarak 15 bilim alanında 25 üniversiteye "Öncelikli Alan Misyonu" verdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı ÖZVAR konuşmasında "15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programlarına öncelikli alan misyonu verilmesini kararlaştırdık. Bu proje ile yapacağımız şey program sahiplerine Yükseköğretim Kurulu olarak maddi proje desteği sağlamak olacaktır. Bu, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen bir etikettir" dedi. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitemize takdim ettiği bu Uzmanlaşan Üniversite Beratı, aslında Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen bir etikettir ve bu etiketi almamızda emeği geçen ilgili program veya bölümlerimize, bilimsel üretim, yayın ve araştırma faaliyetleriyle üstün performans sergileyen hocalarımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.