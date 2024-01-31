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Haberler Eğitim Haberleri Tekirdağ Plaka Kodu Nedir? Tekirdağ İl Plakası Kaçtır?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:18 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:19

Tekirdağ Plaka Kodu Nedir? Tekirdağ İl Plakası Kaçtır?

Tekirdağ Trakya bölgesinde yer alan, her yönüyle ön plana çıkmayı başarmış şehirlerden bir tanesidir. Trakya daha çok sakin ve huzurlu bir bölge olarak bilinir. Tekirdağ da Trakya bölgesinin çok önemli bir parçasıdır. Şehir ve komşu illeri tarihi ve kültürel açıdan çok büyük bir zenginliğe sahiptir. Tekirdağ plaka kodu nedir ve il plakası kaçtır gibi konular da Tekirdağ adına önemlidir.

Tekirdağ Plaka Kodu Nedir? Tekirdağ İl Plakası Kaçtır?

Tekirdağ plaka kodu, Tekirdağ hakkında araştırma yapan ve bilgi edinmek isteyen kişilerin öğrenmesi gereken öncelikli konulardan biridir. Genellikle Türkiye'nin kuzeybatı kısmında görülen Tekirdağ plakası özellikle iç turizmin yaygın olduğu yaz aylarında Türkiye'nin her yerinde görülebilir. Tekirdağ plaka kodu nedir ve Tekirdağ il plakası kaçtır gibi soruların yanıtını bilmek Tekirdağ'a ait araçların tanınmasında kolaylık sağlayacaktır.

Tekirdağ Plaka Kodu Nedir?

Tekirdağ'ın plaka kodunu öğrenmek için öncelikli olarak plaka kodları arasında "T" ile başlayan şehirleri tespit etmek gerekir. Türkiye'de T harfi ile başlayan 4 adet il bulunur. Bunlar alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir: Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Tunceli.

Tekirdağ İl Plakası Kaçtır?

Tekirdağ'ın il plakası, T ile başlayan iller arasında sıfıra en yakın olan sayıdır. Alfabetik sıralama esas alınarak hazırlanmış olan ve ülke genelinde resmi şekilde kullanılan plaka kodu listesine göre T harfi ile başlayan şehirlerin plakaları sırasıyla şöyledir:

  • Tekirdağ = 59
  • Tokat= 60
  • Trabzon= 61
  • Tunceli = 62

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Tekirdağ Plaka Kodu Nedir? Tekirdağ İl Plakası Kaçtır?
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