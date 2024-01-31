Tekirdağ Plaka Kodu Nedir? Tekirdağ İl Plakası Kaçtır?

Tekirdağ plaka kodu, Tekirdağ hakkında araştırma yapan ve bilgi edinmek isteyen kişilerin öğrenmesi gereken öncelikli konulardan biridir. Genellikle Türkiye'nin kuzeybatı kısmında görülen Tekirdağ plakası özellikle iç turizmin yaygın olduğu yaz aylarında Türkiye'nin her yerinde görülebilir. Tekirdağ plaka kodu nedir ve Tekirdağ il plakası kaçtır gibi soruların yanıtını bilmek Tekirdağ'a ait araçların tanınmasında kolaylık sağlayacaktır.

Tekirdağ Plaka Kodu Nedir?

Tekirdağ'ın plaka kodunu öğrenmek için öncelikli olarak plaka kodları arasında "T" ile başlayan şehirleri tespit etmek gerekir. Türkiye'de T harfi ile başlayan 4 adet il bulunur. Bunlar alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir: Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Tunceli.

Tekirdağ İl Plakası Kaçtır?

Tekirdağ'ın il plakası, T ile başlayan iller arasında sıfıra en yakın olan sayıdır. Alfabetik sıralama esas alınarak hazırlanmış olan ve ülke genelinde resmi şekilde kullanılan plaka kodu listesine göre T harfi ile başlayan şehirlerin plakaları sırasıyla şöyledir: