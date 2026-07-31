Tekirdağ’da bilim üreten kampüs

Üniversite tercihinde adayların yalnızca bölüm değil, eğitim alacakları kurumun bilimsel altyapısını, araştırma olanaklarını ve uygulamalı eğitim imkânlarını da dikkate aldığı yeni bir dönem yaşanıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) de son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla bu alanlarda öne çıkan üniversiteler arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip üniversite; deprem mühendisliğinden sağlık teknolojilerine, tarımdan biyomedikal araştırmalara kadar uzanan geniş çalışma alanlarıyla hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de öğrencilerine güçlü bir uygulama ortamı sunuyor. Uluslararası akademik sıralamalarda elde ettiği başarılar, yeni araştırma merkezleri ve sanayiyle kurduğu iş birlikleriyle dikkat çeken üniversite, eğitim anlayışını bilimsel üretimle destekliyor.

DEPREME KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI

Üniversitenin son dönemde hayata geçirdiği en önemli yatırımlardan biri Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (T-eest) oldu. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı yapı teknolojileri merkezlerinden biri olarak hizmete giren laboratuvar; 4 bin metrekare kapalı alanı, stratejik atölyeleri, laboratuvarları, çift yönlü reaksiyon duvarı ve gerçek ölçekli yapı testlerinin yapılmasına imkân sağlayan teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Merkez, yalnızca akademik araştırmalara değil, sanayi kuruluşlarının ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu deprem güvenliği çalışmalarına da hizmet vermeyi amaçlıyor. Üniversite, Tekirdağ'daki yapı stokunun deprem risk analizlerinden organize sanayi bölgelerindeki tesislerin güvenliğinin belirlenmesine kadar birçok alanda kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Böylece hem kentteki yapı güvenliğine hem de üretimin kesintisiz devam etmesine katkı sağlanması planlanıyor.

KARİYER ODAKLI EĞİTİM MODELİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, yalnızca akademik başarıya değil öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına yönelik çalışmalarına da ağırlık veriyor. Bu kapsamda üniversite, bölgenin en büyük kariyer organizasyonlarından Trakya Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı fuarda öğrenciler iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Üniversitede uygulanan 3+1 ön lisans ve 7+1 lisans eğitim modeli sayesinde öğrenciler eğitimlerinin bir bölümünü doğrudan iş yerlerinde geçirerek mesleki deneyim kazanıyor. Düzenlenen panellerde üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının üretime dönüştürülmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konuları ele alınırken, fuar kapsamında akademi ile sanayi arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

SAĞLIK YATIRIMLARI BÜYÜYOR

Üniversite, sağlık alanında da önemli yatırımlarını sürdürüyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarıyla ameliyathane kapasitesi iki katına çıkarılırken, günlük yaklaşık 70, aylık ise bin 500 ameliyat gerçekleştirilebilecek altyapıya ulaşıldı. En dikkat çeken projelerden biri ise yapımı tamamlanma aşamasına gelen 95 yataklı Onkoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede ileri teknoloji radyoterapi ve görüntüleme sistemleri, özel ameliyathaneler ve günübirlik tedavi birimleri yer alacak. Depreme dayanıklılığı artıran özel çelik taşıyıcı sistemle inşa edilen hastanenin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, bu yatırımın bölgenin ileri kanser tedavisi kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek üniversitenin sağlık alanındaki gelişimini sürdüreceğini ifade ediyor.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE AKADEMİK BAŞARI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, uluslararası bilimsel derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index 2025 sonuçlarında da önemli başarılara imza attı. Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği, yayın etkisi ve h-indeksi gibi kriterlerin esas alındığı değerlendirmede üniversite, özellikle 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında Avrupa ve dünya sıralamalarında üst basamaklarda yer aldı. Avrupa'da ve dünyada elde edilen dereceler, üniversitenin yalnızca eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde bilim üreten ve uluslararası görünürlüğünü artıran bir araştırma üniversitesi olma hedefini ortaya koyuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör