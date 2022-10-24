Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Tarihi – Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Hangi İlke ile İlgili, Ne Zaman Kapatıldı?

Tekke ve zaviyeler uzun süre boyunca vatandaşlara hizmet vermiş yerler olarak bilinir. Tekke; tarikattan olan kişilerin barındıkları ve ibadet ettikleri yerler olarak bilinir. Burada ilim öğretilirdi. Zaviye ise İslam ahlakı ve tasavvuf ilminin öğretildiği yerler olarak biliniyor. Genel anlamda İslamiyet açısından eğitim kurumu olarak da ifade edilen tekke ve zaviyelerin kapatılması tarihi açıdan merak edilen bir konudur. Sizin için bu yazımızda tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi ilke ile ilgili, ne zaman kapatıldı gibi soruların yanıtlarını derledik.

Tekke ve Zaviyeler Ne Zaman Kapatıldı?

Tekke ve zaviyelerin kapatılması tarihi 1925 yılına denk gelmektedir. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilmiştir. 13 Aralık 1925 tarihinde ise Resmi Gazete içerisinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kararı, 677 sayılı kanunla birlikte hayata geçmiştir.

Tekke ve Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Nedenleri Nelerdir?

Tekke ve zaviyeler ilk başlarda insanlara yol gösteren ve ilim öğreten bir kurum olarak, iyi insanlar yetiştiriyordu. Bu durumun zamanla değişmeye başlaması, kapatılmasının nedenlerinden biri oldu. Din ve devlet işlerinin ayrı olması gerekiyordu. Bu nedenden dolayı Laiklik İlkesi gereğince, tekke ve zaviyelerin kapatılması kararı alınmıştır. Bunun nedenleri arasında bazı şeyh ve dervişlerin halkı yönetmeye ve yönlendirmeye başlamaları da yer almaktadır.