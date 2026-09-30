TEKNOFEST Mavi Vatan’dan iki dereceyle döndü

Teknoloji ve mühendislik alanındaki öğrenci projelerine yönelik yatırımlarını sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi, farklı disiplinleri bir araya getiren takım çalışmalarıyla TEKNOFEST organizasyonlarında yer almaya devam ediyor. Üniversitenin akademik danışmanlık, teknik altyapı ve proje geliştirme süreçlerine sağladığı destekle oluşturulan takımlar; insansız sistemler, havacılık, roket ve su altı teknolojileri gibi alanlarda geliştirdikleri projeleri ulusal ve uluslararası yarışmalara taşıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin MERGENİYE ve Teknogaraj Meftun-u Roket takımları, TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan kapsamında iki ayrı kategoride üçüncülük elde etti. Üniversitenin farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerinin geliştirdiği insansız su altı aracı ile su altı roket sistemi, yarışmalarda dereceye girerek HKÜ'ye iki ödül kazandırdı. Gölcük'te gerçekleştirilen organizasyonda HKÜ MERGENİYE Takımı, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Üniversite Kategorisi'nde, Teknogaraj Meftun-u Roket Takımı ise Su Altı Roket Yarışması Üniversite Kategorisi'nde üçüncülük elde etti.

MERGENİYE'DEN OTONOM SU ALTI ARACI

MERGENİYE Takımı tarafından geliştirilen insansız su altı aracı, sensörleri, kamera sistemleri ve kontrol algoritmaları aracılığıyla çevresini algılayarak insan müdahalesine ihtiyaç duymadan otonom hareket edebiliyor. Yaklaşık 50 metre derinlikte oluşabilecek basınca dayanacak şekilde tasarlanan araç ileri-geri, sağ-sol ve yukarı-aşağı hareket edebiliyor. Alüminyum gövde ve modüler elektronik mimariye sahip sistem, dayanıklılık ve düşük ağırlığın yanı sıra yeni teknolojilerin sisteme entegre edilmesine olanak sağlayan geliştirilebilir bir altyapı sunuyor.

SU ALTINDA ROKET SİSTEMİ GELİŞTİRDİLER

Takımın akademik danışmanlığını HKÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden Arş. Gör. Yeşim Görür, takım kaptanlığını ise Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih İnal üstleniyor. HKÜ Teknogaraj Meftun-u Roket Takımı ise Su Altı Roket Yarışması'nda geliştirdiği sistemle Üniversite Kategorisi üçüncülüğünü kazandı. HKÜ Havacılık ve Uzay Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen sistem, mekanik tasarım, yazılım, elektronik, kontrol ve itki teknolojilerini tek platformda bir araya getiriyor. Su altında otonom veya komuta-kontrol yöntemiyle ilerleyebilen sistem, belirlenen derinlikte güvenli şekilde konumlanabiliyor. Sistem aynı zamanda yarışma senaryoları doğrultusunda roket ateşleme ve itki sekansını kontrollü biçimde gerçekleştirebiliyor. Meftun-u Roket Takımı'nın akademik danışmanlığını HKÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Arş. Gör. Mücahit İzgınlı, takım kaptanlığını Burak Çakmak yürütüyor. Takımda Beyzanur Tuvaş, Tarık Özatıcı, Tuana Dost, İmiş Nur Yerlikaya, Münire Alkan, Orçun Dölek, Esra Özdemir ve Kerem Çıklaçopur yer alıyor.

ÜÇ FARKLI BAŞARIYLA DÖNDÜ

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, öğrencilerin farklı mühendislik disiplinlerinde geliştirdikleri projelerin üniversitenin teknoloji üretme yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti. Küçükerdoğan, TEKNOFEST kapsamında Viento Takımı'nın Uluslararası Sabit Kanatlı İHA Kategorisi'nde birincilik ve TUSAŞ Özel Ödülü kazanmasının yanı sıra MERGENİYE Takımı'nın İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, Meftun- u Roket Takımı'nın ise Su Altı Roket Yarışması'nda üçüncülük elde ettiğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör