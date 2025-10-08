TEKNOFEST’te Samsun başarısı

Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te önemli başarılara imza attı. Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanları TEKNOFEST 2025'te düzenlenen yarışmalarda 1 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 performans ödülü kazandı. Uluslararası Buluş Fuarı'nda ise 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak toplamda 12 dereceyle hem festivalde adından söz ettirdi hem de araştırma, geliştirme ve inovasyon alanındaki gücünü uluslararası düzeyde de gösterdi. Rektör Mahmut Aydın "Hem üniversitemizi hem de şehrimizi TEKNOFEST'te Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve şehirleri arasında adımızdan söz ettirecek şekilde temsil ettik. 2018 yılındaki ilk TEKNOFEST'ten bu yana en çok takımla yarışmalara katılan, en çok derece alan, en çok değerlendirici akademisyeni olan ender üniversitelerden biri olmakla beraber, üniversite sınırları içerisinde TEKNOFEST yarışması düzenlenen tek üniversiteyiz. Samsun Üniversitesi'nin hikâyesi, TEKNOFEST'in hikâyesiyle iç içe büyümüştür" dedi.