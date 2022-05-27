Tekrir Ne Demek? Söz Sanatlarından Tekrir Nedir, Örnekleri Neler?

Bir duyguyu güçlü bir şekilde belirtebilmek için birçok farklı söz sanatına başvurulabilir. Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bazı kavramların ısrarla tekrarlanması sanatına da tekrir (yineleme) denilmektedir. Tekrarlanan sadece bir kelime olabildiği gibi bir kelime grubu da olabilmektedir. Tekrir sanatıyla ayrıca eserde ahenk de oluşur. Bu sayede okuyucu eserden daha olumlu sonuçlar alır. Tekrir ne demek ve tekrir örneklerine değinelim.
Sözün etkisini güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme şeklinde yapılan söz sanatına tekrir denir. Diğer anlamı yineleme olarak geçer. Anlatımı güçlendirmek için bir sözü sık sık tekrar etmektir. Eserdeki anlamı güçlendirmek ve ahenk oluşturmak için tekrir sanatına başvurulur. Birçok edebi eserlerde tekrire denk gelmek mümkündür.
Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. (Necip Fazıl)
Yok yok sana yok demek ne düş var."
Kimsesiz kaldım medet kıl kimsesizler kimsesi."
Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları."
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur
Aynalar yüzümüzü tanımaz olur."
Âşık sesi, şair sesi, er sesi
Bizi bundan sonra sarıp alacak
Tanrı sesi, sanat sesi, yâr sesi"
Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için,
Geceyi bekleyen?
Yoksa ben miyim seni düşünmek için,
Geceyi bekleyen?
Gece midir seni bana düşündüren?
Âşık sesi, şair sesi, er sesi
Bizi bundan sonra sarıp alacak
Tanrı sesi, sanat sesi, yâr sesi
Sahil seni, rüzgâr seni, akşam seni bekler.
Gelmezsen eğer mevsimi nerden bilecekler
Sahil seni, rüzgâr seni, akşam seni bekler. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
Güzel niçin nazlanırsın güzel güzel yürümeye
Yukarıda yer alan örneklerin hepsinde tekrir sanatı görülmektedir. Yineleme yapılarak anlatıma takviye yapıldığı ve eserde ahenk oluşturulduğu görülmektedir.