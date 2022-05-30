Tekrir Ne Demek? Söz Sanatlarından Tekrir Nedir, Örnekleri Neler?

Edebiyatta önemli bir yere sahip söz sanatlarını daha önce çok defa duymuşuzdur. Pek çok edebi eserde kullanılan söz sanatlarında amaç, anlamı güçlendirmek ve etkili kılmaktır. Kelimelerin düz anlamından çıkarak ifade edilmesi olarak bilinen söz sanatları çeşitlilik göstermektedir. Bu söz sanatları arasında yer alan tekrir, yineleme anlamına da gelir. Edebi eserlerde sıklıkla başvurulan tekrir sanatı son derece önemlidir. Tekrir kelimesi, kurür kökünden türetilmiştir fakat kurür geri dönmek anlamına gelir. Tekrir sözcüğü de yineleme olarak bilinir. Tekrir ne demek sorusu, çoğu kişinin merak ettiği sorular arasındadır.

Tekrir Ne Demek?

Tekrir, diğer adıyla yineleme, sözün etkisini güçlendirmek amacıyla sözcük ve söz grubunu yineleme şeklinde yapılan söz sanatıdır. Tekrir sanatında tekrarlanan sadece bir kelime olabileceği gibi, bir kelime grubu da olabilir. Tekrir sanatıyla hem anlam güçlendirilir hem de bir ahenk oluşturulmak amaçlanır. Tekrirde esas olarak anlamın daha derinden vurgulanması durumu dikkat çeker. Bu söz sanatında bazı kavramların ısrarla tekrarlanması hedeflenir.

Tekrir Örnekleri

Edebiyatta sıklıkla kullanılan tekrir sanatına dair pek çok örnek bulmak mümkündür. Tekrir(yineleme) sanatına dair örnekler şu şekildedir;

1- "Cihan-ara cihan içindedir ârayı bilmezler

O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler."

(Bu beyit 16. Yüzyıl şairi olan Hayali'ye aittir. Şair anlamı güçlendirmek için, cihan, ara ve derya sözcüklerini yinelemiştir.)

2- "Ey varlığı varı var eden var!

Yok yok sana yok demek ne düş var."

Kimsesizim kimsem yoktur herkesin var kimsesi

Kimsesiz kaldım meded kıl kimsesizler kimsesi."

"Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları

Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları."

Tekrir Nedir?

Tekrir yani yineleme sanatı, TDK'ye göre iki farklı şekilde kullanılmıştır.

Tekrir, bir şeyi tekrarlayarak, iyice öğrenilmesini sağlamak anlamına gelir. İkinci bir tabire göre ise; tekrir, manzum eserlerde kelimeleri tekrarlayarak yapılan söz sanatıdır. Edebiyatta sıkça kullanılan bu söz sanatında, bir duyguyu kuvvetli biçimde belirtmek ve sözün etkisini güçlendirmek amaçlanmıştır.