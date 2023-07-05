Tektonik Göller Nelerdir? Dünyadaki ve Türkiye’deki Tektonik Göller Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Coğrafya derslerinde göllerin oluşumu konularında karşımıza çıkan tektonik göller ve oluşumları hakkında pek çok bilgiye yazımızda yer verdik. Özellikle öğrencilerin sıklıkla araştırdığı tektonik göller kodlama nedir ve Türkiye'deki tektonik göller hangileri sorularının yanıtlarını detaylıca yanıtladık. Gelin hep birlikte tektonik göller nasıl oluşur öğrenelim.

Tektonik Göl Nedir, Nasıl Oluşur?

Kara parçalarının üzerinde su birikmesi sonucunda göller oluşur, yağmur ve kar yağışına göre göllerin su seviyelerinde değişiklikler görülebilir. Bu göller kendi aralarında oluşum türlerine göre sınıflandırılmaktadır, tektonik göller de bu sınıflandırma içine dahildir. Tektonik göller; yer kabuğu hareketleri sonrası oluşabilen çanakların üzerinde zamanla su birikmesi sonucunda oluşan göllerdir. Fay hatlarının ve depremselliğin yüksek olduğu bölgelerde tektonik göl varlığı her zaman mevcut olmuştur. Yer kabuğunun hareketi sonucunda oluşan çukur ve hendekler zamanla su dolar ve göller meydana gelir.

Türkiye'deki Ve Dünyadaki Tektonik Göller Hangileridir?

Ülkemiz tektonik açıdan hareketli bölgelere sahip olduğu için ülkemizdeki Göllerin bir kısmı tektonik göller sınıfına girmektedir. Bu göller şunlardır;

Kovada Gölü ( Antalya/ Akdeniz Bölgesi)

Seyfe Gölü (Kırşehir/ İç Anadolu Bölgesi)

Burdur Gölü ( Burdur Isparta arası)

Suğla Gölü ( Konya / İç Anadolu Bölgesi)

Akşehir Gölü ( Konya Afyonkarahisar arası)

Eber Gölü (Afyonkarahisar/ Ege Bölgesi)

Hozapin Gölü (Ardahan ve Gürcistan sınırları arası)

Beyşehir Gölü (Konya Isparta arası)

Tuz Gölü ( Konya/ İç Anadolu Bölgesi)

Manyas Gölü ( Balıkesir/ Marmara Bölgesi)

Acıgöl (Nevşehir/ İç Anadolu Bölgesi)

Sapanca Gölü ( Sakarya İzmit arası)

İznik Gölü ( Bursa/ Marmara Bölgesi)

Eğirdir Gölü (Isparta/ Akdeniz Bölgesi)

Burdur Gölü (Burdur Isparta arası)

Dünyadaki tektonik göller ise Issık Gölü (Kırgızistan), Hazar Gölü, Lut Gölü, Baykal Gölü, Çad Gölü, Rudolf Gölü, Victoria Gölü'dür. Bahsi geçen göller dünya üzerindeki en bilinen tektonik göller arasında yer almaktadır.

Tektonik Göller Kodlaması

Öğrencilerin konuların ve konu unsurlarının hafızada kolay yer edinmesi için en sık kullandıkları yöntemlerden birisi kodlama yöntemidir. Türkiye'deki tektonik göller kodlaması arıyorsanız, sizler için hazırladığımız şu kodu kullanabilirsiniz; SİMBAT HAS BESK. Bu kodlama biraz uzun olsa da birkaç tekrar ile kolaylıkla hafızada yer edinecektir.