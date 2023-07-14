Tektonik Ova Nedir? Tektonik Ovalar Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Ovalar, akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle ortaya çıkmıştır. Ovaların oluşması için pek çok koşul vardır. En çok bilinen ovalardan birisi olan tektonik ovalar tarım ve yerleşim açısından son derece önemlidir. Tektonik ova nedir sorusu bu konuya dair araştırma yapan kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Coğrafya derslerinde ve sınavlarda da sıkça karşımıza çıkan bu tür ovaların oluşmasını etkileyen faktörler dikkat çekmiştir. Bu nedenle tektonik ovalar nasıl oluşur sorusu kullanıcılar tarafından internette araştırılmıştır. Ülkemizin pek çok yerinde de karşımıza çıkan bu tür ovaların özellikleri araştırılmıştır. Konuya dair araştırmasını sürdürenler için derlediğimiz, tektonik ovalar nasıl oluşur, Türkiye'de nerede görülür sorularına cevap bulduğumuz yazımız sizlerle. İşte merak edilenler.

Tektonik Ova Nedir?

Ovaların oluşmasında pek çok koşul vardır. Bu koşullar tamamlandığında ise ova oluşumu tamamlanır. Tektonik ovalar fay hattıyla beraber oluşan çöküntüler sonucunda ortaya çıkan alüvyon birikintiler tektonik ovaları meydana getirir. Yer kabuğunda yaşanan hareketlilik sonucunda oluşan bu tür ovalar özellikle tarım ve yerleşim bakımından da son derece önemlidir. Bu tür ovalar nerede görülür sorusu ise kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Ülkemizin hemen her bölgesinde görülen bu ovalara örnek olarak; Konya Ovası, Harran Ovası, Adapazarı Ovası, Akhisar Ovası verilebilir.

Tektonik Ovalar Nasıl Oluşur?

Tektonik ovaların nasıl oluştuğu sorusu kullanıcılar tarafından merak edilip, araştırılmıştır. Bu tür ovalar fay hattındaki hareketlilik sonucunda yeni oluşan çöküntülere alüvyon birikmesiyle meydana gelir. Çok fazla yerleşim yeri bulunan bu alanlar ulaşıma elverişlidir. Sıcak su kaynakları bakımından zengin tektonik ovalar Türkiye'nin hemen her bölgesinde görülür. Bu ovalar; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinden yoğunlaşmıştır.