Telaffuzu Zor Kelimeler - Zor Söylenen, İngilizce ve Türkçe Telaffuzu En Zor Kelimeler

Telaffuzu zor kelimeler konuşma dilinde bazı aksaklıklara ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Unutmamak gerekir ki sözlü ifadenin başarılı olması genel manada bütün dillerde iletişimi, güçlü ve daha net anlaşılır hale getirmektedir. Açık ve net söylenen kelimeler insanlar arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir hale dönüştürmektedir. Özellikle de yeni bir dil öğrenenler için telaffuzu zor İngilizce kelimeler zorlu birer sınav olur. Çoğu kişinin dilinin sürçmesine sebep olan, söylemesi zor kelimeleri ve telaffuzu en zor Türkçe kelimelerin bazılarını derledik.

Telaffuzu En Zor Türkçe Kelimeler Nelerdir?

Türkçe dili aldığı ekler ve diğer dillerden aldığı kelimeler ile oldukça zengin ve zor bir dildir. Yeni dil olarak Türkçe'yi öğrenenler en çok zor söylenen Türkçe kelimelerde zorlanıyorlar. Telaffuzu en zor Türkçe kelimelerin bazılarını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Dilimizde bulunan telaffuzu zor kelimeleri sizler için derledik ve Türk Dil Kurumu'na göre anlamlarını yazdık. Birlikte inceleyelim.

Ropdöşambır: Sabahları evde giyilen bir çeşit giysi.

Nöroşirürji: Beyin ve sinir cerrahisi anlamına gelir.

Profiterol: Bir çeşit sütlü tatlı.

Psişik: Ruhla ilgili, ruhsal

Kapitülasyon: Yabancılara verilen ayrıcalıklar.

Müteyakkız: Teyakkuz, yani tetikte olma halidir.

Entelijansiya: Aydınlar topluluğu manasına gelir.

Muayenehane: Hasta muayene edilen yer.

Muvafakatname: İzin yazısı anlamına gelir.

Zor Söylenen Türkçe Kelimeler

Türkçe, dünya dilleri içinde bulunan oldukça zengin bir dildir. Bu zenginliğin sebebi pek çok farklı dilden gelen sözcük ve eklerdir. Eski Türkçe, Farsça ve Arapça çok sayıda sözcüğü içinde bulunduran dilimiz bu zenginliğiyle yalnız yabancıları değil, bu dil ile yetişen insanları dahi şaşırtıyor. Türkçe, aynı zamanda oldukça esnek bir dildir. Bunun nedeni ise sözcüklerin kendilerine aldığı ekler ve takılarla birbirinden farklı anlam kazanmasıdır. Gelin hep birlikte ilginç yanları ve birbirinden farklı anlamıyla Türkçe zor telaffuz edilen kelimelere bir göz atalım.

Bazı telaffuzu zor kelimeleri söylerken dilimizin sürçmesi an meselesidir. Hatta öyle ki zor söylenen bu kelimeler konuşurken tereddüte düşmemize neden olurlar. Bütün herkes için olmasa da çoğu insanın dilinin sürçmesine neden olan, zor söylenen kelimelerden bazılarını inceleyelim.

Rehabilitasyon: Bir insanın işini yapmaya engel olan rahatsızlığını gidermek, o kişiyi çalışabilecek hale getirmek için yapılan bakım.

Spekülasyon: Hareket ortamına geçmeyen, yalnızca bilmek ve açıklamak amacını güden, kuramsal düşünce türü.

Namütehani: Sosuz, ucu bucağı olmayan.

Pestenkerani: Değersiz, önemsiz.

Halüsinasyon: Gerçekte olmayan şeyleri görmek.

Hissikablelvuku: Öz sezi

Klostrofobi: Kapalı kalma korkusu.

Distribütör: Satıcı, bir malı belirli bölgeye satan.

Nefaset: Kıymetli ve güzel olan.

Zor Söylenen İngilizce Kelimeler

Dilimizde olduğu gibi İngilizce içinde de telaffuzu zor kelimeler vardır. Özellikle İngilizce öğrenmek isteyenlerin veya dil bilgisini ilerletmek isteyenlerin karşısına sık sık bu telaffuzu zor İngilizce kelimeler çıkmaktadır. Zor söylenen İngilizce kelimelere örnekler:

Colonel: Albay

Congratulations: Tebrikler

Mischievous: Afacan

Draught: Taslak

Quinoa: Kinoa

Onomatopoeia: Sesi ile anlamı aynı/benzer olma

Scissors: Makas

Anemone: Anemon

Isthmus: Kıstak (Bir yarımadanın karaya bağlandığı yer)

Otorhinolaryngologist: Kulak burun boğaz uzmanı

Squirrel: Sincap

Ignominious: Aşağılayıcı, küçültücü

Successful: Başarılı

Sixth: Altıncı

Phenomenon: Olgu

Rural: Kırsal, taşra

Specific: Belirli

Synecdoche: Dar anlamlı bir sözcüğün geniş anlamda kullanılması

Temperature: Sıcaklık, ısı derecesi

Often: Sıklıkla, sık sık